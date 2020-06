Andrà in onda oggi 3 giugno una nuova puntata del trono over di Uomini e donne: dopo due giorni di pausa, dame e cavalieri torneranno a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Protagonisti del dating show oggi saranno Pamela e Enzo, che torneranno di nuovo per discutere della fine della loro storia. Successivamente sarà la volta di Giovanni e Veronica che siederanno al centro dello studio per chiarire la loro posizione. A questo punto la Ursida verrà attaccata da Roberta e Valentina, tanto che Maria De Filippi dovrà intervenire per cercare di placare gli animi.

Enzo e Pamela: nuova discussione al trono over

Pamela e Enzo discuteranno ancora a Uomini e Donne: dopo gli ultimi attacchi sui social, il primo a fare il suo ingresso sarà Capo. Dopo aver raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura con la Barretta, l'ex dama deciderà di prendere posto di fronte a lui. Le immagini delle anticipazioni proposte da Wittytv, mostrano la Barretta ferma sui gradini delle scale, ma non è ben chiaro se tra i due ci potrà essere la possibilità di una riappacificazione. 'Non voglio più fare la guerra con te', dirà Capo, ma per conoscere la risposta di Pamela bisognerà attendere la puntata di oggi.

Si proseguirà con il racconto di Aurora che sta frequentando con interesse un cavaliere ma quest'ultimo sembrerà intenzionato a conoscere anche un'altra signora.

Successivamente, la puntata darà largo spazio a Veronica Ursida che verrà presa di mira. Nelle ultime puntate i telespettatori hanno potuto scoprire che la dama sta conoscendo Giovanni ma anche che un altro cavaliere si è fatto avanti. La dama, però, non ha raccontato di avere avuto modo di conoscerlo già durante una diretta Instagram.

Veronica sotto accusa: interviene Maria

Nella puntata di oggi Giovanni chiederà spiegazioni a Veronica con cui non aveva voluto un confronto in precedenza. Ad intervenire sulla questione sarà Roberta, che non ha mai nascosto il suo grande interesse per il cavaliere. Anche Valentina dirà la sua in merito e questo punto sarà Maria De Filippi stessa ad intervenire per cercare di stemperare la situazione.

'Un po' di solidarietà femminile invece di uccidersi', dirà la conduttrice. Ma non è tutto: anche Armando Incarnato prenderà la parola. Il cavaliere, che è stato protagonista nelle ultime ore di un duro sfogo sui social, dirà che Giovanni ha chiesto quale fosse la natura del rapporto che lui e Veronica hanno avuto in passato. Insomma, la Ursida si troverà tra due fuochi: la dama darà tutte le precisazioni di cui Giovanni ha bisogno? Le risposte durante la puntata di oggi, che apre l'ultima settimana della stagione di Uomini e Donne che dal 10 giugno darà spazio a DayDreamer-Le ali del sogno.