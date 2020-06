Antonio Fiordispino conosciuto anche come Stash ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. L'ex allievo del talent Amici di Maria De Filippi ha fornito dei dettagli su come è nata la relazione con Giulia Belmonte. Inoltre, ha speso delle parole tenere per l'arrivo del suo primo figlio.

Il frontman dei The Kolors non ha mai amato parlare della sua vita privata. Fino all'annuncio della gravidanza, i fan non erano conoscenza della sua nuova storia d'amore.

Stash per anni è stato fidanzato con Carmen, una giornalista di moda. Nel 2017 però, la relazione è naufragata. Solamente nel 2019 è avvenuto l'incontro di Antonio con Giulia Belmonte, anche lei giornalista e modella.

Giulia e Stash si sono conosciuti grazie ad amici in comune

Intervistato dal settimanale Chi, Antonio Fiordispino in arte Stash si è sbottonato sulla vita privata. Il cantante ha confidato di aver conosciuto Giulia Belmonte grazie ad amici in comune nel 2019. Nel giro di pochi mesi i due hanno subito capito che tra loro stava nascendo qualcosa di importante.

Durante il periodo d lockdown è arrivata la notizia della dolce attesa da parte della Belmonte. Una cosa del tutto inaspettata che, però, è stata accolta con grande entusiasmo da entrambi i futuri genitori. Giulia è al quarto mese di gravidanza: il parto è previsto per novembre. Per quanto riguarda il nascituro, al momento non è noto se si tratti di una femminuccia o di un maschietto.

Ad annunciare la bella notizia era stata Maria De Filippi, in occasione dell'ultima puntata di Amici Speciali. La conduttrice Mediaset aveva fatto anche un regalo al frontman dei The Kolors: una collanina in oro giallo a forma di orsetto.

Durante l'intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, c'è stato spazio anche per parlare di un ipotetico matrimonio tra Stash e la sua fidanzata Giulia.

Sull'argomento il diretto interessato è sembrato andarci con i piedi di piombo: "Le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando".

La ragazza che ha rapito il cuore di Antonio Fiordispino: Giulia

Giulia Belmonte è originaria dell'Abruzzo. La ragazza è una giornalista e una modella: nel 2013 ha anche partecipato a Miss Italia.

In seguito all'annuncio di Stash in merito all'arrivo di un bebè, Giulia Belmonte è diventata una vera e propria star sui social. In poco tempo il suo profilo Instagram ha raggiunto 170 mila follower. Tuttavia la compagna di Antonio Fiordispino ha sempre preferito rimanere nell'ombra. Giulia aggiorna quotidianamente il suo account, ma al contempo è molto gelosa della sua privacy.

Lo stesso Stash al settimanale Chi ha dichiarato: "Giulia sa rispettare le mie scelte". Infine, il cantante dei The Kolors ha affermato che la sua fidanzata ed il figlio in arrivo appartengono a qualcosa che neanche lui sa spiegare con le parole.