Importanti colpi di scena accadranno nelle puntate di Una vita, in onda a giugno in Spagna. Le trame spagnole della soap opera di Aurora Guerra, svelano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) si affermerà come politico durante un raduno ad Acacias 38. Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), invece, perderà la memoria dopo essersi risvegliato dal coma in ospedale.

Una vita: Genoveva scopre di amare ancora Felipe, Miguel attratto da Anabel

Le anticipazioni della soap opera, in onda a metà giugno in Spagna, svelano che Laura riuscirà a giustificare il motivo per il quale non ha ucciso Felipe a Velasco.

A tal proposito, Javier impedirà a Genoveva di recarsi a trovare suo marito dopo averla manipolata. Ma la Salmeron si ribellerà al volere dell'uomo, tanto da correre in ospedale, dove capirà di amare ancora l'Alvarez Hermoso.

Camino scoprirà che potrebbe diventare la sorellastra di Anabel, dato che Marcos ha chiesto in sposa Felicia. Inoltre, la ragazza apparirà ancora molto triste per la scomparsa di Ildefonso. Ramon, invece, incoraggerà il figlio a continuare nella sua carriera politica. Intanto un giovane avvocato, un certo Miguel, approderà ad Acacias 38 per negoziare l'acquisto del ristorante dei Pasamar da parte di Roberto e Sabina.

Javier non vedrà di buon occhio l'avvicinamento tra Felipe e Genoveva, mentre Lolita e Carmen aiuteranno Antonito a non abbandonare il suo sogno di entrare in politica.

Miguel, intanto, rimarrà affascinato da Anabel, nonostante quest'ultima prenda le distanze da lui. Infine la Salmeron scoprirà che Felipe ha poche ore da vivere.

L'Alvarez Hermoso accusa dei problemi di memoria, Antonito emerge in politica

Gli spoiler di Una vita in onda tra circa un anno su Canale 5, svelano che Genoveva non si staccherà un attimo dal capezzale del marito, mentre i vicini pregheranno per la sua guarigione.

Camino, invece, deciderà di sostenere la madre dopo aver ricevuto una proposta per comprare il ristorante. Il raduno di Antonito, invece, sarà un grande successo. La stampa, infatti, si augurerà che il Palacios entri a far parte del partito conservatore. Javier, intanto, si intrufolerà nella camera dell'Alvarez Hermoso con l'intenzione di ucciderlo,ma l'arrivo della Salmeron glielo impedirà.

L'avvocato accuserà dei problemi di memoria al risveglio dal coma.

Antonito sarà chiamato a partecipare all'assemblea di chiusura della campagna elettorale. Per questo motivo, Lolita cercherà un rimedio per prevenire il suo stato di stress. Laura, invece, temerà di essere eliminata da Velasco. Alla fine, quest'ultimo darà alla serva un'ultima chance per uccidere l'avvocato. Infine l'Alvarez Hermoso crederà che la moglie sia una signora della carità mentre tornerà ad odiare Ramon per aver posto fine all'esistenza di Celia.