È un giornalista di Dagospia ad aver spiegato perché nessun collega o conduttore che ha intervista di recente Stefano De Martino gli abbia fatto domande sul matrimonio finito con Belen Rodriguez. Pare che il padrone di casa di Made in Sud abbia chiesto ed ottenuto che nessuno gli chieda delucidazioni sulla sua vita privata sia nelle sue apparizioni tv sia sui giornali. La showgirl argentina, intanto, si è sfogata su Instagram chiedendosi se il vero amore esiste e se davvero ognuno riceve in cambio quello che dà all'altro.

Il silenzio di Stefano De Martino sul gossip

"Ci vuole rispetto", aveva risposto così Mara Venier a chi su Instagram le chiedeva come mai non avesse fatto nessuna domanda di Gossip a Stefano De Martino a Domenica In.

La conduttrice, da sempre molto amica del napoletano, pare abbia rispettato un limite che lui avrebbe imposto a chiunque voglia intervistarlo in queste settimane.

Questo almeno è quello che sostiene Giuseppe Candela, un giornalista di Dagospia che ha indagato sulle ragioni che hanno spinto i suoi colleghi a non nominare mai Belen Rodriguez o la fine del matrimonio nei faccia a faccia che hanno avuto con il presentatore ultimamente.

Sul blog di Roberto D'Agostino, dunque, in queste ore si legge: "Nella maratona promozionale per il lancio di Made in Sud, Stefano ha concesso molte interviste. Nessuna di queste, però, conteneva domande su Belen, con la quale è di nuovo finito l'amore".

"Colpa dei giornalisti con poco fiuto?", si è chiesto l'uomo tra il serio e il faceto.

"No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo".

Lo sfogo di Belen dopo l'addio di Stefano De Martino

Candela ha concluso il suo breve articolo con un ironico "anche meno", un chiaro commento personale al veto che Stefano avrebbe posto sulla sia vita sentimentale in tutti gli incontri che ha avuto con la stampa per la promozione di Made in Sud.

Mentre il suo ex marito prova a far parlare di sé soltanto per il lavoro in televisione, Belen Rodriguez torna al centro delle chiacchiere per un lungo e malinconico sfogo che ha pubblicato su Instagram ieri sera.

Sotto a una sua foto in bianco e nero, infatti, la showgirl ha scritto parole forti sull'amore e sul periodo non facile che sta vivendo nel privato.

"Ognuno riceve quel che dà? Questa domanda non mi ha mai lasciata indifferente. È così davvero? Se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono", ha riflettuto l'argentina sul suo profilo senza mai nominare direttamente De Martino e la fine del loro matrimonio, che sarebbe avvenuta non a causa di tradimenti o di asti familiari ma per un'insanabile incompatibilità caratteriale.

Simona Ventura con Belen nella rottura con Stefano De Martino

Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una lunga riflessione su quello che le piace e su quello che apprezza meno nei rapporti d'amore con gli altri: "Non ho più pazienza per i bla bla bla, amo gli occhi imbarazzati dal sentimento".

"L'amore si trasforma, quello che hai dato tornerà in altre forme, ma sarà sempre amore", ha concluso la soubrette nello sfogo che molti siti di gossip hanno riportato in queste ore.

Tra i tanti commenti di supporto che Belen ha ricevuto sotto al suo ultimo post Instagram, quello dell'amica Simona Ventura ha catturato l'attenzione dei curiosi.

"Sei una bella persona e ti voglio bene. Il destino ti porterà l'amore che meriti. Bisogna solo aspettare il momento giusto", ha scritto la torinese sui social network senza fare mai accenno alla rottura con Stefano De Martino di cui tutti i media parlano da settimane.