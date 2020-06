Seconda domenica consecutiva in televisione per Stefano De Martino: anche oggi, 21 giugno, Mara Venier si è collegata con lo studio di Made in Sud e con i suoi conduttori per una chiacchierata. La presentatrice veneta non ha fatto domande sulla vita privata del ballerino e l'ha difeso quando Biagio Izzo ha fatto capire che è un tipo discolo molto corteggiato dalle donne.

Mara Venier dalla parte di Stefano De Martino

Dopo le critiche che ha ricevuto la settimana scorsa per non aver chiesto nulla a Stefano De Martino sulla crisi con Belen, Mara Venier ha deciso di invitare di nuovo il presentatore campano a Domenica In.

Durante l'intervista non sono mancati momenti scherzosi, con i due conduttori che si sono fatti i complimenti a vicenda.

"Ma io ti vedo sempre più magro, amore della zia", ha detto Venier all'ormai ex marito di Rodriguez. Questi ha risposto con ironia che andrà a mangiare a casa della presentatrice veneta al più presto per cercare di recuperare i chili persi ultimamente (domenica scorsa si è parlato di un calo di circa 10 kg).

Quando Biagio Izzo ha provato a provocare il collega di Made in Sud dicendo "è un discolo, con tutte le donne che gli vanno dietro", Venier è intervenuta per difenderlo: "Ma lui le respinge tutte", ha ripetuto più volte la padrona di casa di Domenica In.

Il commento di Stefano De Martino sulle donne: 'Sono ateo'

Quando Mara Venier e Biagio Izzo hanno tirato in ballo l'argomento amore e donne, Stefano ha provato a buttarla sul ridere dicendo: "Sono ateo, non professo più la religione delle donne".

Ricordiamo che in settimana sono circolate nuove indiscrezioni sul conto di De Martino, con alcune riviste che hanno sostenuto che una donna del mondo dello spettacolo (di cui non hanno fatto il nome) avrebbe perso la testa per l'ex marito di Rodriguez dopo aver trascorso una serata insieme a lui.

Rumors sulla rottura tra Belen e Stefano De Martino

Se per più di un mese si è parlato di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da mercoledì scorso alcuni giornali hanno cominciato a parlare di una presunta seconda separazione nel giro di pochi anni.

La rivista Chi sostiene che De Martino avrebbe confidato ad alcuni amici che lui e la moglie non riescono ad andare d'accordo, dunque l'unica soluzione possibile è stata quella di dividersi, mantenendo però un rapporto civile per il bene del figlio.

"Quello che è successo a noi, è successo a tanti altri. Conosco molte persone che si sono prese e lasciate più volte. La nostra priorità è la serenità di Santiago", ha dichiarato il ballerino al settimanale diretto da Alfonso Signorini prima di trincerarsi dietro il più assoluto silenzio sulla sua situazione sentimentale.

I motivi che avrebbero portato la coppia a separarsi sarebbero da ricercare nei caratteri molto forti di entrambi. Alcuni magazine come Novella 2000 e Diva e Donna ritengono che alla base della rottura ci sarebbero stati dei tradimenti da parte di Stefano, mentre Chi ritiene che la causa sia da ricercare nell'incompatibilità caratteriale che sarebbe emersa soprattutto durante la quarantena.

Sarebbe stata di De Martino, infine, la decisione di mettere fine al matrimonio celebrato nel 2013 a quasi un anno di distanza dal ritorno di fiamma che c'era stato tra lui e la moglie dopo la prima separazione.