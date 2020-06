Stefano De Martino e Belen sono da giorni al centro dei Gossip in quanto fra i due sembra esserci una crisi in corso. Le voci sui problemi, fra una delle coppie italiane più seguite sui social, si rincorrono da diverse settimane. Il ballerino non vive a Milano da un po' e la show girl si sta dedicando alla famiglia e a suo figlio Santiago. Nel giorno della ricorrenza della morte di Massimo Troisi, Stefano ha pubblicato una foto sulle sue storie Instagram, per ricordare l'attore scomparso, ma il titolo del film, è sembrato equivoco al pubblico e De Martino ha rimosso la storia dal suo profilo social.

Stefano De Martino ricorda Massimo Troisi con una foto dal set: 'Pensavo fosse amore invece era un calesse'

Nella giornata del 4 giugno del 1994 è scomparso prematuramente Massimo Troisi e molti volti noti dello spettacolo hanno voluto ricordare l'attore, pubblicando frasi e fotografie del comico napoletano. Anche Stefano De Martino ha voluto lasciare sul suo profilo Instagram una fotografia per onorare la memoria dell'attore. Lo scatto scelto dal ballerino è stato quello ripreso dal set di un film, dove Troisi si è cimentato nel ruolo di regista ed è stato immortalato con il ciak del film: 'Pensavo fosse amore e invece era un calesse'. Il titolo della pellicola ha suscitato commenti in rete e Stefano ha rimosso la storia Instagram.

La storia rimossa da Stefano De Martino potrebbe essere un messaggio per Belen?

Nella storia pubblicata da Stefano De Martino il titolo faceva riferimento ad una storia d'amore in cui un innamorato credeva di aver trovato l'amore, ma si sbagliava. Molti utenti del web, nella storia pubblicata dal ballerino, hanno visto una frecciatina lanciata a Belen Rodriguez, con la quale è in corso una crisi da qualche settimana.

L'immagine apparsa nelle storie del profilo Instagram di De Martino è durata meno di cinque minuti, perché il conduttore ha eliminato quasi subito la fotografia, ma tanto è bastato per far aumentare i rumors in rete sulla crisi fra Stefano e Belen.

La crisi fra Belen e Stefano

Belen e Stefano sono una coppia molto amata dal pubblico e l'attenzione mediatica nei loro confronti è alta.

Da qualche tempo si rincorrono voci di una crisi fra i due. Belen è stata paparazzata in un ristorante con il suo ex fidanzato Andrea Iannone. La show girl argentina ha tenuto a precisare, dopo l'uscita delle foto su tutti i giornali, che l'incontro con il pilota di motociclismo era stato casuale. In un video pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram, Belen ha tenuto a precisare che non sta attraversando un periodo facile nella sua vita e ha detto che qualsiasi cosa accadrà, vorrà essere lei stessa a dirlo. Attualmente i rapporti fra la Rodriguez e Stefano sembrano tesi e il titolo del film, scelto da De Martino per commemorare Troisi, è sembrato essere una frecciatina rivolta a Belen.