Continua lo scontro tra due ex protagonisti indiscussi della quarta edizione del GF Vip nonché dell'edizione dello scorso anno di Temptation Island Vip. Si tratta di Pago Settembre e Serena Enardu che da meno di un mese hanno annunciato la fine della loro relazione, dopo essersi riappacificati tra le mura della casa più spiata d'Italia. L’ex gieffino ai microfoni del magazine ‘Chi’ ha svelato che lui e l’influencer sarda non formano più una coppia dallo scorso 11 maggio, Pago avrebbe scoperto che il flirt della sua fidanzata con Alessandro Graziani sarebbe stato tutt'altro che innocuo.

Dopo lo sfogo di Serena che, attraverso diverse stories su Instagram ha sostenuto che Pacifico non ha raccontato la realtà dei fatti, ha detto la sua anche Elga Enardu, la sorella dell’ex gieffina.

Quest’ultima che, soltanto qualche settimana fa, aveva confidato ai suoi fan che la gemella stava vivendo dei momenti difficili, ha criticato l’ex cognato. Il cantautore è stato paragonato alla volpe della famosa fiaba di Esopo.

Pago rivela che tra Serena e Alessandro Graziani non c’è stato un 'semplice' flirt

Pago Settembre, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha dunque concesso un’intervista esclusiva al settimanale ‘Chi’ in edicola dal 3 giugno. Oltre a svelare alcune parti del suo libro autobiografico intitolato 'Vagabondo per amore ' e in uscita a breve, il cantautore sardo si è lasciato andare a una confessione che non è passata di certo inosservata. L’ex gieffino ha reso noto il motivo per cui lui e Serena Enardu non stanno più insieme.

A detta di Pago, l’influencer sarda avrebbe avuto una vera e propria storia e non un semplice flirt con l’ex tentatore Alessandro Graziani. L’artista ha raccontato di aver appreso dell’infedeltà dell’ex tronista dopo averle guardato casualmente il telefono. Per tale ragione Pacifico ha quindi scelto di lasciare la Enardu, nonostante grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini avevano ritrovato la serenità perduta.

A questo punto Pago si è soffermato a raccontare nel dettaglio la struggente scoperta fatta, pronunciando le testuali parole: "Guardando la lista dei messaggi di WhatsApp corro sotto il nome Ale con accanto un emoticon con orsetto. Quello che leggo e ascolto è un qualcosa che non mi fa nemmeno male.

È solo una realtà di m…che devo accettare".

Sempre sulle pagine della rivista diretta da Signorini, il cantante sostiene che Serena frequentava con l'ex volto di 'Temptation Island Vip' proprio quando affermava di voler tornare con lui. Infine ha concluso facendo sapere che non dimenticherà mai di quando la Enardu gli ha ammesso di aver incontrato più volte Graziani. Non si è fatta attendere la replica di Serena che si è servita di Instagram per puntare il dito contro l’ex compagno, a suo avviso Pacifico mente: "Manica di fesserie per vendere un libro". Per concludere, la 43enne ha ribadito che Pago non ha raccontato la verità e nemmeno il motivo per il quale lei l’ha sbattuto fuori di casa quando ha preso il suo cellulare.

Elga Enardu contro l’ex cognato su Instagram

Per l’ennesima volta nelle ultime ore Elga Enardu è intervenuta in difesa della sorella Serena, finita al centro di una bufera mediatica per essere stata accusata di tradimento da Pago Settembre. La moglie di Diego Daddi ha lanciato una chiara frecciata all’ex cognato che, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web. In particolare in un post condiviso sul proprio profilo Instagram ha scritto: "L’uva è acerba, bugiarda, finta, brutta, truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva".

Per finire, Elga ha rincarato la dose facendo capire che Pacifico ha chiuso ogni tipo di rapporto con tutta la sua famiglia, affermando “torneranno di moda anche i neuroni".

La provocazione di Elga è stata ovviamente interpretata come un riferimento alle ultime dichiarazioni di Pago. Per adesso quest’ultimo non ha proferito nessuna replica all'ex cognata e nemmeno Alessandro Graziani si è espresso su ciò che, secondo Pago, sarebbe accaduto veramente tra lui e Serena, visto che sui social ha commentato soltanto la fine del suo percorso a ‘Uomini e donne’.