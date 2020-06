A poche ore dal debutto della nuova edizione di Made in Sud, Stefano De Martino ha rilasciato un'interessante intervista al Corriere della Sera. Quando gli è stato chiesto di commentare i tanti Gossip che stanno circolando sulla sua vita personale, il napoletano ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di esporsi perché il rapporto con Belen Rodriguez va vissuto tra le mura di casa e non davanti ai riflettori.

L'ex ballerino si è anche lamentato delle chiacchiere che stanno impazzando sul perché lui e la moglie sono lontani.

Le parole di Stefano De Martino sugli ultimi gossip

È un periodo di super lavoro per Stefano De Martino: oltre a preparare le nuove puntate di Made in Sud, in questi giorni il ragazzo sta rilasciando tantissime interviste per promuovere l'edizione dello show in partenza stasera su Rai 2.

Il sito del Corriere, per esempio, ha interpellato il napoletano su svariati argomenti, ma quello che più interessa alla maggior parte degli internauti è quello riguardante la sua vita privata.

È più di un mese, ormai, che sul web e sulle riviste di gossip non si parla d'altro che della crisi in corso tra l'ex ballerino e Belen Rodriguez: i due non si vedrebbero dai primi di maggio e nelle loro più recenti apparizioni sono apparsi entrambi senza fede al dito.

Alla giornalista che gli ha chiesto di commentare le tante chiacchiere che stanno circolando sul suo conto, il presentatore ha risposto: "C'ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza dell'esposizione. Bisogna essere tranquilli e conviverci".

Continua il silenzio di Stefano De Martino su Belen

Sebbene sostenga di convivere benissimo con il gossip, Stefano non intende dare nessuna spiegazione su quello che sta accadendo nel suo privato da qualche tempo.

"Bisogna stare attenti alla mala informazione, sul web si leggono cose atroci", ha fatto sapere oggi De Martino nel corso di un'intervista.

Anche se è consapevole che la maggior parte delle cose che vengono scritte sul suo conto non sono vere, l'ex ballerino ha deciso di non esporsi né per confermarle né per smentirle, preferendo l'indifferenza e il silenzio.

"Non ne voglio parlare, più che altro non per rispetto ma per maturità. Queste cose vanno tenute tra le mura di casa", ha dichiarato il napoletano prima di ribadire la sua ferma intenzione a commentare soltanto vicende riguardanti il suo lavoro.

La spiegazione di Mara Venier sull'intervista a Stefano De Martino

Un'altra intervista che Stefano De Martino ha rilasciato di recente, è quella a Domenica In in collegamento dagli studi Rai di Made in Sud.

Sono stati in tanti gli utenti dei social a lamentarsi del fatto che Mara Venier non abbia fatto nessuna domanda al suo ospite sui gossip che stanno circolando da settimane su lui e Belen Rodriguez.

Interpellata dai followers di Instagram sul perché non abbia chiesto nulla al napoletano sul suo privato, la conduttrice ha fatto sapere: "Ci vuole rispetto, sempre!".

Mara Venier, dunque, ha confermato indirettamente che è stata una precisa scelta quella di non toccare l'argomento gossip nel "faccia a faccia" che ha avuto con Stefano qualche giorno fa.

I due sono legati da un profondo affetto, perciò la conduttrice ha protetto lui e la sua delicata situazione familiare, non facendogli nessuna domanda a riguardo.

Belen Rodriguez, invece, si sta godendo qualche giorno di relax in un lussuoso albergo sul lago di Como in compagnia dei genitori, dei fratelli Jeremias e Cecilia, del cognato Ignazio Moser, del figlio Santiago e dell'ormai inseparabile amico stilista Mattia.