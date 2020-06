Tara Gabrieletto e Cristian Galella sono finiti al centro del Gossip da qualche giorno a causa di una crisi che sembra stia attraversando una delle coppie storiche di Uomini e Donne. A seguito delle domande che Tara ha ricevuto dai suoi follower, l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha spiegato, nel pomeriggio del 29 giugno, la situazione difficile che sta attraversando con suo marito Cristian.

Tara e Cristian Galella sono in crisi: le parole dell'ex corteggiatrice

Tara Gabrieletto e Cristian Galella fanno coppia fissa dal 2011. Fra i coniugi le cose non stanno andando per il verso giusto da un po' e, dopo aver ricevuto numerose domande riguardo alla mancanza della fede al dito, Tara ha provato a dare una spiegazione ai suoi follower attraverso dei video su Instagram.

La Gabrieletto ha iniziato dicendo che, prima della sua bocca, sono sempre stati gli occhi a parlare, aggiungendo che è molto difficile raccontare le sue cose private e ha sempre pubblicato sui social solo il minimo indispensabile: ''Non è un bel periodo. Non sto benissimo, perché non sto comunque bene. Sto prendendo delle decisioni nella mia vita.''

Le parole di Tara sulla situazione con Cristian

Tara ha spiegato poi che le decisioni che sta prendendo non sono solo da parte sua, perché anche Cristian sta decidendo il da farsi. La Gabrieletto ha pregato i follower di non farle domande strane e di non chiederle che fine abbia fatto la fede, dove sia il marito e di scusarla se non risponde a queste richieste dei fan.

Tara ha detto di non rimanere in silenzio per cattiveria, ma sono cose private. Quando sarà il momento giusto e quando la coppia avrà chiara la situazione, comunicheranno le loro decisioni, sia positive che negative. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rassicurato i fan dicendo loro che, in ogni caso, sarà presente su Instagram raccontando le sue giornate e a parlare con il suo pubblico, pur prevedendo dei momenti in cui sparirà.

La popolare influencer ha concluso chiedendo ai follower di portare pazienza e di comprenderla.

La storia fra Tara e Cristian

Cristian Galella era diventato tronista di Uomini e Donne dopo il 'no' di Paola Frizziero. Diventato tronista, aveva manifestato subito un interesse per Tara. Il loro amore era stato messo alla prova durante un'edizione di Temptation Island e, al falò di confronto, Cristian aveva fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

La coppia è convolata a nozze a settembre 2016, non ha avuto figli ed è, al momento, una delle più longeve della trasmissione di Maria De Filippi. Le parole di Tara, nei video pubblicati oggi, non sono di chiusura totale o di rottura definitiva e occorrerà del tempo per capire se i coniugi riusciranno a ritrovare l'armonia.