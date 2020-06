Mancano pochi giorni alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island e già fioccano le indiscrezioni su ciò che sta accadendo nel villaggio sardo che ospita le sei coppie in gioco. Da quanto riportano molti siti internet infatti, pare che una delle coppie Nip, quella formata da Ciavy e Valeria Liberati, si sia detta addio al primo falò di confronto. Dalle informazioni, sembrerebbe che la ragazza sia caduta in tentazione a tempo di record, tanto da costringere il fidanzato a richiedere un confronto immediato, terminato con l'uscita separata dei due protagonisti. Notizie tutte da confermare ma creano suspense per la messa in onda della prima puntata del docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Valeria sarebbe stata conquistata dall'ex corteggiatore di U&D Alessandro Basciano

Dai rumors circolanti in rete in queste ultime ore, pare che ci sia stato un clamoroso colpo di scena, a poche ore dall'inizio delle registrazioni di Temptation Island 2020. Da quanto riportano diversi siti infatti, sembra che la coppia formata da Valeria e Ciavy abbia già lasciato il programma. Secondo l'indiscrezione bomba, la ragazza sarebbe stata conquistata sin da subito dal tentatore Alessandro Basciano già noto al pubblico di Canale 5 per essere un ex corteggiatore di Uomini e donne. La notizia al momento, non è stata confermata, ma se il fatto fosse vero, sarebbe un vero e proprio colpo di scena.

Valeria e Ciavy si sarebbero detti addio al primo falò di Temptation Island

Le indiscrezioni parlano di un bacio tra Valeria e l'ex di U&D Alessandro Basciano, che avrebbe indotto il fidanzato Ciavy a richiedere un falò di confronto immediato. Dalle notizie trapelate, la coppia, sarebbe dunque arrivata al capolinea a tempo di record.

Valeria e Ciavy, dopo quattro e anni e mezzo di fidanzamento, sembrerebbero aver preso strade diverse, dicendosi addio proprio sulle spiagge sarde di Santa Margherita di Pula.

Ciavy e Valeria Liberati fidanzati da quattro anni e mezzo

Valeria Liberati, 27 anni e Ciavy 35, hanno deciso di partecipare a Temptation island per testare la forza del loro amore e per capire se la loro storia potesse avere un futuro.

Dal video di presentazione, è emerso che Ciavy è sempre stato riluttante ad una convivenza, mentre la fidanzata non è riuscita a trattenere lacrime di commozione parlando della sua relazione. Ora la notizia bomba su una loro possibile separazione ad inizio avventura, fa aumentare la curiosità del pubblico che da anni segue con passione le vicende delle varie coppie in gioco nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Per avere conferma dei rumors sulla coppia e su quanto sta accedendo nel villaggio sardo, non resta che attendere la messa in onda della prima puntata di Temptation Island prevista per giovedì 2 luglio su Canale 5, a partire dalle 21:20 circa.