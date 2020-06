Nelle scorse ore il conduttore televisivo Filippo Bisciglia è stato protagonista di un'intervista per Tv Blog, nella quale ha parlato dell'ormai imminente edizione di Temptation Island. Inoltre, ha parlato delle prime due coppie ufficiali del programma, formate da Antonella Elia con Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

In apertura Filippo Bisciglia ha fatto chiarezza anche sullo screzio avvenuto con Maria De Filippi ad Amici Celebrities. Il conduttore ha dichiarato che non c'è stato alcuno strascico nel loro rapporto: "Ci siamo subito chiariti come due persone che discutono al tavolo di un bar".

Il commento sulle prime due coppie

Le registrazioni di Temptation Island sono già iniziate da pochi giorni. Filippo Bisciglia dopo aver visionato le prime scene ha affermato che quest'anno ci sarà tanta "carne al fuoco". A Tv Blog il conduttore del docu-reality ha ammesso che alcune dinamiche piccanti sono già in atto: "Qualcosa di bollente uscirà fuori. Sicuro sicuro".

Tra le coppie presenti è già stata ufficializzata quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il conduttore sembra avere una teoria sulla 56enne torinese: "Al Grande Fratello discuteva di persona. Nella casa di Cinecittà il problema ce l'hai davanti. A Temptation invece il problema, se mai dovesse nascere, non ce l'hai di fronte, ma nell'altro villaggio".

Sulla scia di quanto affermato, Bisciglia è convinto che il carattere fumantino di Antonella Elia potrebbe emergere durante il falò ma non nel villaggio.

Manila Nazzaro invece, è alla prima esperienza in un reality: "Visto che non ha mai fatto un reality, e che ce l'abbiamo noi per la prima volta, è ancora troppo presto per dare delle notizie.

Lei parla tanto. È sveglia e non si tiene un cecio in bocca".

Infine, Filippo Bisciglia ha commentato la fusione tra la versione Vip e quella Nip. Il presentatore televisivo ha ammesso che per lui non è un problema: "Per me non cambierà assolutamente nulla. Non mi sto rapportando a personaggi famosi o a persone comuni.

Io sto parlando della loro storia d'amore, chiunque essi siano. Per me, al falò, sono tutti uguali. Al falò, si parla di storie d'amore e di relazioni".

L'organizzazione di Temptation Island

L’edizione 2020 di Temptation Island sarà la prima post Covid-19. Nel corso dell’intervista per Tv Blog, Filippo Bisciglia ha rassicurato che non cambierà nulla all’interno del programma. Al contrario è cambiata l’organizzazione prima delle riprese. Infatti prima di approdare in Sardegna i partecipanti del docu-reality hanno rispettato un periodo di isolamento. Tutti coloro che sono entrati in contattato con la redazione hanno effettuato dei test sierologici. Inoltre, gli esami verranno ripetuti per tutta la durata delle registrazioni.

Insomma, tutto verrà monitorato quotidianamente, in modo da prevenire ogni forma di contagio.