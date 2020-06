La soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno va in ogni ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 14.50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can, proprietario di una famosa azienda pubblicitaria e la sua dipendente Sanem. L'amore tra i due è contrastato dal fratello del giovane, Emre, il quale fa di tutto per sabotare l'azienda di famiglia, servendosi dell'aiuto che Sanem gli dà convinta che Emre sia dalla parte del giusto. Nella puntata che sarà trasmessa martedì 23 giugno, ci sarà un riavvicinamento tra Can e Sanem dopo alcune discussioni che avevano caratterizzato il loro rapporto.

Anticipazioni puntata 23 giugno

Dopo la forte discussione avvenuta con Can, Sanem si sente presa in giro e sfugge alle sue attenzioni. Terminata una lunga giornata di lavoro, Can incontra Sanem alla fermata dell'autobus e le dà un passaggio. In questa occasione, la giovane gli racconta tutti i problemi relativi alla sua famiglia e al negozio che intendono vendere. Emre chiede ancora una volta l'aiuto di Sanem, che dovrà sabotare l'ispezione che avverrà nell'azienda di famiglia. Il suo intento è infatti quello di far saltare un accordo tra Can e una famosa azienda cosmetica internazionale. Per obbedire agli ordini di Emre, Sanem libera un topo nel momento in cui la commissione sta valutando le condizioni igienico sanitarie dell'agenzia.

Leyla, all'oscuro del piano ideato dalla sorella, riesce però a sistemare le cose e il piano di Emre va in fumo. Nel frattempo Sanem dimentica di togliere l'anello in azienda e tutti i suoi colleghi scoprono del suo fidanzamento.

Can difende Sanem dalle accuse di Deren

Dopo aver sentito i problemi relativi alla famiglia di Sanem, Can è propenso a deporre le armi nei suoi confronti e prova ad esserle più vicino.

Intanto in azienda, dopo il sopralluogo della commissione, Sanem ha allestito una sala relax per gli ospiti. Il lavoro della giovane, però, non è piaciuto a Deren, il quale la umilia facendola esplodere in lacrime. Can, che ha assistito alla scena, rimprovera Deren d'avanti a tutti per il suo comportamento nei confronti di Sanem e per averla trattata sempre male.

Dopo la scenata fatta al suo dipendente, Can corre dalla ragazza per consolarla e tra i due c'è un momento di tenerezza. Sanem ringrazia il suo datore di lavoro e inizia a guardare con occhi diversi colui che fino a pochi giorni prima pensava fosse l'uomo che volesse sabotare l'azienda. Intanto la ragazza non ha ancora scoperto che l'albatros che lei cerca in maniera ossessiva è Can. Allo stesso tempo, il proprietario dell'azienda non sospetta minimamente che Sanem è in realtà la spia che passa informazioni ad Aylin e continua a crescere il sentimento che nutre verso la ragazza.