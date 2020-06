Dopo settimane di rumors e mezze smentite, è arrivata l'ufficialità: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. In una delle tante interviste che ha rilasciato per promuovere il programma in partenza il 2 luglio, Filippo Bisciglia ha infatti detto che i due protagonisti di Uomini e Donne non possono rientrare nel cast del reality perché non sono ancora fidanzati. Il romano ha anche informato i curiosi che ci saranno contatti fisici tra i vari membri del cast e che nessuno potrà uscire dai villaggi prima della fine delle riprese.

Le news di Bisciglia sul nuovo Temptation Island

Dovrebbero mancare circa due settimane al ritorno su Canale 5 di uno dei programmi più amati dal pubblico: la nuova edizione di Temptation Island, infatti, dovrebbe debuttare con la sua prima puntata giù il prossimo 2 luglio.

Filippo Bisciglia ha rilasciato molte interviste in questi giorni, nelle quali ha raccontato cosa è accaduto nelle prime ore di registrazione e soprattutto cosa potranno fare e cosa no i protagonisti del cast nei villaggi.

In merito alle norme di distanziamento sociale che sono tutt'ora vigenti in Italia, la produzione del reality è riuscita a trovare un modo per non infrangerle. Il presentatore, infatti, ha informato i giornalisti che lui e tutti coloro che lavorano al format estivo di Mediaset si sono sottoposti regolarmente a dei test sierologici, per questo nessuno indosserà le mascherine e non ci saranno distanze da rispettare.

I fidanzati e i single, dunque, potranno stare vicini e toccarsi in totale sicurezza, ma una novità rispetto al passato c'è: nessuno potrà lasciare i villaggi prima della fine delle riprese, le esterne saranno fatte all'interno del resort e chi deciderà di lasciare in anticipo la trasmissione soggiornerà in un albergo fino allo scadere dei 21 giorni previsti.

Smentito il gossip su Gemma a Temptation Island

Un'altra importante notizia che ha dato Bisciglia sulla settima edizione di Temptation Island che sta per condurre, è quella riguardante due personaggi famosi che sono stati accostati al programma per tanto tempo da tutti i media.

Al giornalista di Fanpage che gli ha chiesto se è vero che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne fanno parte del cast del reality in partenza il 2 luglio, Filippo ha risposto: "Da noi partecipano solo coppie, e non mi risulta che loro lo siano".

Il presentatore, dunque, ha smentito la presenza dei due volti del trono over nelle puntate che i telespettatori potranno vedere presto su Canale 5, le cui riprese sono già cominciate da un paio di giorni nel solito resort della Sardegna.

Indizi sulle altre quattro coppie di Temptation Island

Fino ad oggi, domenica 21 giugno, sono state ufficializzate soltanto due coppie di Temptation Island. I profili social della trasmissione hanno anticipato la presenza di Antonella Elia e Manila Nazzaro (con i rispettivi fidanzati, Pietro e Lorenzo) nel cast, che quest'anno è composto da un mix di personaggi noti e altri sconosciuti al pubblico.

Filippo Bisciglia ha confermato che saranno dodici i protagonisti della nuova edizione (per un totale di sei puntate): pian piano saranno presentati tutti sul web, probabilmente già a partire da domani.

Al giornalista che gli ha chiesto di regalare qualche spoiler sulle quattro coppie ancora top secret (tra le quali potrebbe nascondersi ancora qualche Vip), il conduttore ha usato i seguenti aggettivi per descriverle: spumeggianti, passionali, romantiche e pazzerelle.

Nel corso dei primi due giorni di registrazione, infine, c'è già stato un colpo di scena al quale il romano non ha potuto fare alcun accenno per contratto.