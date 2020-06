Non è da tanto che sul web ha cominciato a circolare un'indiscrezione su due protagonisti di Uomini e donne. Si vocifera, infatti, che Gemma Galgani stia cominciando a nutrire i primi dubbi sulla sincerità di Nicola Vivarelli. Anche se nessuno dei protagonisti del trono over si è esposto direttamente per commentare il rumor, una risposta data da Sirius su Instagram a una follower lascia pensare che tra lui e la dama torinese vada ancora tutto bene.

News su Gemma e Nicola dopo la fine di Uomini e Donne

La vita sentimentale di Gemma Galgani continua a essere uno degli argomenti preferiti dal Gossip nostrano: anche se al momento Uomini e Donne non va in onda, non passa giorno che qualche rivista o sito non si occupi della discussa conoscenza tra la protagonista del trono over e il giovane Nicola Vivarelli.

All'inizio di questa settimana, per esempio, sui social network ha iniziato a circolare il rumor secondo il quale la dama non sarebbe più tanto convinta del rapporto che sta costruendo con il 26enne Sirius.

L'influencer Amedeo Venza, infatti, aveva dichiarato che persone vicine alla torinese gli avrebbero riferito le perplessità che la 70enne avrebbe nell'ultimo periodo, ovvero da quando si è accorta che il comportamento del suo corteggiatore è più in linea con quello di un fidanzato, che di un semplice conoscente.

La regina del trono over, inoltre, pare che stia iniziando a valutare le scarse possibilità in merito al fatto che questa frequentazione possa durare nel tempo, soprattutto a fronte dei 44 anni di differenza che ci sono tra lei e l'ufficiale di marina.

Nicola fa ben sperare i fan di Uomini e Donne

Mentre sul web impazza il gossip sulla sua ipotetica rottura con Gemma, Sirius ha fatto un gesto che potrebbe smentire ogni rumor, almeno per il momento.

Il ragazzo, infatti, si è imbattuto in un commento che una follower ha scritto sotto una sua foto pubblicata su Instagram, che lo vede immortalato alle Cinque Terre: "Lo sai, io ti vedo bene con Gemma.

Qualsiasi luogo va bene: mare, monti, laghi. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza". Dopo averlo letto Nicola l'ha apprezzato con una emoticon che simboleggia un "100", che potrebbe lasciare intendere che tra lui e la dama di Uomini e Donne vada tutto bene. Questo numero rappresenterebbe un apprezzamento totale da parte di Nicola del pensiero espresso dalla follower sul suo legame con la Galgani.

Attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne

Per sapere qualcosa di ufficiale su una delle coppie più controverse dell'ultima stagione televisiva, probabilmente si dovrà aspettare ancora qualche mese.

Dopo aver avuto la conferma da parte di Filippo Bisciglia, in merito al fatto che Nicola e Gemma non parteciperanno a Temptation Island, ai curiosi non resta che la nuova edizione di Uomini e Donne per scoprire come andranno le cose tra i due durante l'estate.

Con il dating show in vacanza, infatti, né Vivarelli né la Galgani si stanno facendo vedere insieme sui social network. A documentare gli incontri che ci sono stati di recente tra i due protagonisti del trono over, sono stati dei passanti che li hanno visti fare i turisti in giro per Roma.

Stando ad alcuni rumor, però, pare che presto la dama e il cavaliere si concederanno una breve vacanza in Italia.