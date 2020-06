La frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembra non andare giù a parecchi: il fatto che i due protagonisti di Uomini e donne Over abbiano età molto diverse, sta spingendo i più critici a prenderli di mira con commenti tutt'altro che gentili. Giorgio Manetti, ex del dating-show e della torinese, si è espresso in modo netto sulla possibile nuova coppia: secondo il "gabbiano", Sirius e la dama starebbero recitando una parte davanti alle telecamere pur di avere un tornaconto di visibilità ed economico.

Il parere di Giorgio sul nuovo amore di Gemma a Uomini e Donne

Anche se alcuni sostengono che Gemma Galgani stia iniziando a nutrire dei dubbi sulla sincerità di Nicola Vivarelli, il loro rapporto starebbe proseguendo senza intoppi anche lontano dagli studi di Uomini e Donne. La dama del Trono Over continua a conoscere il 26enne ufficiale di Marina nonostante siano davvero in pochi a credere nel futuro di questa possibile nuova coppia.

Tra i più scettici, spicca Giorgio Manetti: l'ex compagno della torinese, infatti, ha già rilasciato un bel po' di dichiarazioni al veleno sulla scelta della 70enne di frequentare un ragazzo che ha tantissimi anni in meno rispetto a lei (ben 44).

Nel corso di un'intervista che ha fatto con un giornalista su RTL 102.5, l'ex cavaliere ha espresso un parere piuttosto netto su Sirius e sulla signora con la quale è stato fidanzato per circa 8 mesi.

"Se questa cosa fosse successa fuori dai teleschermi, sarebbe stato diverso. Fuori una storia così può anche funzionare, ma io chiuderei con una frase lapidaria".

Per dire cosa pensa veramente del flirt in corso tra Gemma e il giovane Nicola, Giorgio si è appellato alla seguente ironica riflessione: "Cosa non si fa per la pagnotta".

No al GF e a Temptation Island per l'ex di Uomini e Donne

Dopo aver insinuato un po' velatamente che sia Gemma che Nicola si stanno conoscendo soltanto per avere un ritorno di visibilità e di denaro, Giorgio Manetti ha spostato la sua attenzione sulla permanenza più che decennale della Galgani nel cast di Uomini e Donne.

"L'amore capita, se lo cerchi non lo trovi. Non ha senso. Per me è difficile credere ad una cosa televisiva così", ha dichiarato il toscano nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al giornalista di Gossip Francesco Fredella.

Dopo aver commentato con parole molto forti il comportamento dell'ex fidanzata davanti alle telecamere, il "gabbiano" ci ha tenuto ad informare i curiosi che presto uscirà un cortometraggio che ha girato con il regista Domenico Costanzo.

Quando gli è stato chiesto se parteciperebbe mai ad un reality, l'ex cavaliere del Trono Over ha fatto sapere: "No, né al GF Vip né a Temptation Island Vip. Forse farei Pechino Express".

Gemma e Nicola in bilico: la dama di Uomini e Donne avrebbe dei dubbi

Dopo aver dato retta soltanto al suo cuore per mesi, Gemma Galgani potrebbe aver cominciato a nutrire i primi dubbi sul suo giovane spasimante Sirius.

Non molti giorni fa, infatti, Amedeo Venza ha riportato l'indiscrezione secondo la quale la protagonista assoluta di Uomini e Donne Over starebbe seriamente pensando di interrompere la conoscenza con Nicola per due motivi: lui sarebbe inspiegabilmente molto più preso di lei e le incertezze per il futuro della coppia aumentano.

Dopo aver saputo che i due non fanno parte del cast di Temptation Island come si è vociferato per settimane, probabilmente si dovrà aspettare la nuova stagione del dating-show di Canale 5 per sapere come si evolveranno le cose tra loro durante l'estate.

Né il 26enne ufficiale di Marina né la dama torinese, infatti, usano tanto i social network per aggiornare i curiosi sugli sviluppi del loro contestato rapporto.