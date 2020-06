Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 a settembre. Finalmente, si darà un senso alle storyline che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni, verrà svelato il segreto sulla gravidanza di Ludovica Branca, un personaggio non del tutto positivo che ha incastrato Riccardo, proprio quando aveva ritrovato la gioia di amare accanto alla dolce Angela. Uomo di parola e fedele al buon nome della famiglia, Guarnieri si è preso tutte le responsabilità, accettando di sposare Ludovica che, guarda caso, è tornata a Milano giusto in tempo per rovinare l'idillio amoroso tra l'ex fidanzato e la sua nuova fiamma.

In sospeso anche la nuova vita di coppia di Adelaide e Achille. I due sono convolati a nozze, entrambi per motivi ben lontani da un sincero affetto. Se la contessa ha voluto farla pagare cara a Umberto, reo di non averle dato le giuste attenzioni e di aver giocato con i suoi sentimenti, Ravasi pare più intenzionato a mettere le mani sul patrimonio Guarnieri. Stando alle prime anticipazioni della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore però, pare che Adelaide apra gli occhi e prenda una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore su Rai 1 a settembre con il finale della quarta stagione

Aveva gettato nello sconforto i fan della soap il comunicato stampa Rai di metà aprile 2020, nel quale si confermava lo stop delle riprese de Il Paradiso delle Signore per via dell'emergenza sanitaria in atto.

Tuttavia, era stato assicurata la scrittura dei nuovi episodi, così da mandare in onda le nuove puntate appena possibile.

Promessa mantenuta. Eleonora Andreatta - che di recente ha accettato l'incarico di Vice presidente di Netflix lasciando il posto di direttrice di Rai Fiction - aveva comunicato che la quinta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore sarebbe iniziata raccontando una Milano completamente rinnovata, immersa nel pieno del boom economico e pronta a proiettarsi nel futuro.

Un cambiamento che, senza ombra di dubbio, coinvolgerà anche gli amati protagonisti.

La soluzione degli enigmi rimasti irrisolti

Giulia Arena, l'aristocratico volto di Ludovica Brancia Di Montalto nella soap Il Paradiso delle Signore, è stata ospite a L'Italia che Fa. In quell'occasione, ha annunciato la data in cui si tornerà sul set: si riparte il 30 giugno, con tutte le dovute misure precauzionali sanitarie e norme di distanziamento sociale.

Le puntate che andranno in onda saranno circa 25, ovvero quelle che mancano per chiudere egregiamente la quarta stagione de Il Paradiso delle Signore. Sul web sono già circolate le prime anticipazioni. Marta e Vittorio coroneranno il sogno di diventare genitori adottando una bambina, anche se in modo un po' insolito. Adelaide aprirà gli occhi su Achille, mentre Riccardo scoprirà tutta la verità sulla gravidanza di Ludovica Brancia, una verità che farà molto male. La stagione si chiuderà con il racconto storico della Liberazione di Milano del 1945.

In arrivo Il Paradiso delle Signore 5

Per quanto riguarda la quinta stagione della soap opera, le anticipazioni sono pochissime. A dare un assaggio è stata Andreatta, ex direttrice Fiction Rai.

Le puntate riprenderanno dal racconto della Liberazione di Milano già introdotto nella stagione attuale.

Il messaggio che si è voluto dare è proprio quello della rinascita e della speranza che, mai come in questo momento storico, è balsamo per le paure e le perplessità di fronte al futuro. E poi, ovviamente, ci saranno nuove e intriganti trame che si svilupperanno nella quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.