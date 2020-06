Oggi, lunedì 8 giugno è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Giovanna Abate ha scelto tra Sammy Hassan e Davide Basolo. Purtroppo per quest'ultimo, il percorso si è concluso in modo fallimentare e questo ha contribuito a farlo stare male.

Subito dopo la registrazione della puntata, infatti, il ragazzo si è sfogato con la redazione del programma e ha detto di non aver preso affatto bene l'epilogo di tutta questa storia. Nonostante tutti gli dicessero che l'Abate avesse occhi solo per Sammy, lui ci aveva creduto fino in fondo.

Lo sfogo di Davide dietro le quinte di Uomini e Donne

Davide Basolo si è lasciato andare a un lungo sfogo dietro le quinte di Uomini e Donne.

Il giovane non è riuscito a trattenere le lacrime e il malcontento. Nel corso della clip, il protagonista ha esordito dicendo: "Mi fa male che sia finita così". Dopo aver recuperato un po' dal duro colpo, Davide si è seduto ed ha cominciato a manifestare un po' meglio il suo stato d'animo. Nello specifico, ha detto che nonostante in molti fossero convinti del fatto che la scelta di Giovanna sarebbe ricaduta su Sammy, lui non ha voluto ascoltare nessuno andando avanti per la sua strada.

Le difficoltà dell'Alchimista durante il corteggiamento

Poco per volta si è convinto sempre di più che tra loro due stesse nascendo qualcosa di bello ed importante, pertanto, non riusciva a non mantenere sempre viva questa speranza e questo desiderio.

Giovanna gli piaceva davvero molto e stava cominciando a negarsi a lei. Davide ha detto di sentirsi esposto adesso, poiché solitamente non esterna i suoi sentimenti. Per indole, infatti, tende sempre a non dire quello che prova, ma in questa circostanza non è riuscito a fare a meno di mostrare il suo risentimento e la sua delusione.

Ad ogni modo, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi, lui non si pente di nulla.

Uomini e Donnne: Davide Basolo non rinnega niente del suo percorso

Durante lo sfogo ha detto: "Quello che ho costruito con lei finisce qui". Adesso si sente come se una parte del suo cuore gli sia stata strappata via per sempre.

In seguito, il protagonista ha aggiunto: "Se tornassi indietro rifarei tutto". Questo vuol dire che non ha rimorsi ed è comunque felice di essersi mostrato per quello che è al 100%. Nella parte conclusiva di questa breve intervista, poi, Basolo non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare a qualche lacrima. Nessun commento, invece, è stato fatto su Sammy, con cui l'Alchimista non è mai andato molto d'accordo durante tutto il percorso. Questa volta, Davide si è voluto concentrare solo su sé stesso e su ciò che ha provato durante tutta questa esperienza a Uomini e Donne.