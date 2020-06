Mercoledì scorso è stata registrata la scelta di Giovanna Abate, la quale è ricaduta su Sammy, tale avvenimento è stato commentato da Giulio Raselli. L'ex tronista di Uomini e donne ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, non è certo che Hassan sia pronto a cimentarsi in una nuova relazione.

Ad ogni modo, non ha nulla da recriminare a Giovanna per il suo percorso avuto all'interno del programma. Allo stesso tempo, le ha voluto augurare il meglio per la sua storia appena nata e per la vita.

Il pensiero di Giulio sulla scelta di Giovanna

Nel corso di una recente intervista con il settimanale Uomini e donne magazine, Giulio Raselli ha commentato il percorso di Giovanna e la sua scelta.

Il protagonista ha esordito dicendo di essere molto contento di come si sia comportata Abate ed è convinto che abbia sempre agito in modo sincero. Per tale ragione, è convinto che a lei piaccia davvero Sammy. L'unico suo dubbio risiede nel fatto che il corteggiatore potrebbe non ricambiare al 100% le emozioni e le sensazioni della dama. A tal proposito ha detto: "L'unica cosa è che non so se lui sia pronto, in questo momento, ad avere una relazione. O meglio, non so se sia pronto ad averla con lei". L'ex tronista ha detto di essere riuscito a leggere negli occhi di Sammy e di aver intuito che il romano non sia affatto innamorato della dama.

Cosa pensa Raselli dell'Alchimista

In merito all'Alchimista, invece, le parole di Giulio sono state alquanto positive.

Nel caso specifico, il compagno di Giulia D'Urso ha detto che reputa il giovane un ragazzo molto sveglio ed intraprendente. Ad ogni modo, non è affatto convinto che a Giovanna piaccia una persona così. Abate, per quanto Giulio abbia avuto modo di conoscerla, è una ragazza che ha bisogno di un uomo che le tenga testa e che non si tiri indietro quando si tratta di discutere.

In questo Sammy è sicuramente la persona più adatta a ricoprire questo ruolo.

Il pensiero di Giulia D'Urso e il riferimento a Gemma

Durante l'intervista, poi, Raselli ha ammesso che la sua compagna Giulia è della sua stessa opinione. Anche la D'Urso, dunque, è convinta che Giovanna sia innamorata di Sammy, ma non sia ricambiata allo stesso modo.

Proprio questa considerazione ha spinto l'ex tronista di Uomini e Donne a definire Giovanna come una seconda Gemma del programma. Le due dame, in effetti, si sono trovate sin dal primo momento ed hanno stretto una bella amicizia nel periodo in cui Uomini e donne è andato in onda nella versione rivisitata a causa dell'emergenza sanitaria. Probabilmente, secondo il punto di vista di Giulio, questo è accaduto perché spesso si trovano a vivere situazioni similari.