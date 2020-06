Sono ormai un bel po' di giorni che sul web si vocifera di alcune frecciatine che Jeremias Rodriguez starebbe lanciando a Stefano De Martino su Instagram. L'ultima presunta stoccata del fratello di Belen al cognato, è una frase sibillina che ha scritto per accompagnare una foto nella quale appare affianco alla showgirl e a Santiago. Il post in questione ha fatto il boom di "like" ed ha raccolto anche i consensi delle sorelle più chiacchierate d'Italia.

Jeremias dalla parte di Belen nella diatriba con Stefano De Martino

La famiglia Rodriguez sembra non avere alcun dubbio: nella profonda crisi che stanno vivendo Belen e Stefano da qualche tempo, tutti si stanno schierando dalla parte di lei.

Non è una novità che la presentatrice di Tu sì que vales consideri i suoi parenti più stretti un punto di riferimento importante, soprattutto nei momenti difficili che ha affrontato nella vita privata negli ultimi anni.

Mentre sul web e sulle riviste di Gossip impazzano le indiscrezioni sulle cause dell'allontanamento che c'è stato tra i genitori di Santiago, il fratello di lei ha deciso di usare i social network per far sapere da che parte sta.

Jeremias, infatti, da qualche giorno sta condividendo sul suo profilo Instagram frasi sibilline sull'amore che secondo alcuni potrebbero rappresentare frecciatine nei confronti dell'uomo che sta facendo soffrire sua sorella ancora una volta.

Il messaggio di Jeremias fa pensare a Stefano De Martino

Ieri, giovedì 4 giugno, il più giovane dei Rodriguez ha pubblicato una foto su Instagram che sta facendo molto discutere. Sotto allo scatto che lo vede posare allo specchio accanto a Belen e Santiago, Jeremias ha scritto: "Il grande amore ha, alla base, un'idea di famiglia".

Il giovane ci ha tenuto a usare il carattere maiuscolo per le parole "amore" e "famiglia", due valori fondamentali per lui e per tutti i membri del suo nucleo parentale.

Chi ha visto questo post, non ha potuto fare a meno di pensare che potesse essere una stoccata a Stefano De Martino che, secondo voci insistenti, avrebbe di nuovo tradito la moglie ad un anno dal loro ritorno di fiamma.

Al momento non c'è alcuna prova del fatto che la crisi tra la showgirl e l'ex ballerino sia dovuta ad una mancanza di rispetto di lui, ma le parole che ha usato lei di recente sui social per commentare il periodo che sta vivendo, non lasciano presagire nulla di buono.

"Non è un periodo semplice per me, ma voglio precisare che non ne ho nessuna responsabilità. Non me l'aspettavo ma sono una donna forte e ce la farò anche stavolta".

Stefano De Martino e Belen distanti come non mai

A commentare il post di Jeremias su Instagram, sono state entrambe le sorelle Rodriguez. Cecilia ha scritto una frase in spagnolo, mentre Belen ha voluto ringraziare la sua famiglia per averla sempre supportata: "Siete sempre al mio fianco, sono davvero fortunata ad avervi".

A tirare su il morale decisamente basso dell'argentina, dunque, in questi giorni ci stanno pensando i suoi parenti e il figlio Santiago, dal quale non si separa mai.

Stefano De Martino, invece, è ancora impegnato a Napoli con la nuova edizione di Made in Sud (che dovrebbe debuttare su Rai 2 il 15 giugno prossimo) e sta usando i social network soltanto per condividere con i fan canzoni o momenti delle prove. Un paio di giorni fa, però, una IG Stories del presentatore ha fatto discutere: uno scatto nel quale si vedeva Massimo Troisi con in un mano un cartello con la scritta "Pensavo fosse amore invece era un calesse", in tanti l'hanno interpretato come una frecciatina a Belen, forse anche per questo il napoletano l'ha cancellato dopo pochi minuti.