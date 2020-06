Nel corso della giornata di ieri 3 giugno è stata effettuata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e donne, in tale occasione Giovanna ha compiuto la sua scelta che è ricaduta su Sammy, almeno secondo quanto riportato dal Vicolo delle news.

Le anticipazioni in merito a questo argomento rivelano che il trono dell'Abate si sia concluso in modo positivo con un bel lieto fine. Sammy, infatti, sembrerebbe aver risposto di si alla tronista. Nonostante le incomprensioni degli ultimi tempi, quindi, pare che tra i due tutto sia andato nel migliore dei modi.

Il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne

Giovanna Abate è arrivata alla fine del suo percorso con due corteggiatori: Sammy Hassan e l'Alchimista, alias Davide Basolo. Quest'ultimo è arrivato all'improvviso nella vita della tronista stravolgendo completamente il suo percorso. Il suo modo misterioso di corteggiare ha molto incuriosito l'Abate che, infatti, per un po' di tempo ha dedicato a lui molte più attenzioni che agli altri. Dall'altra parte, però, c'è sempre stato Sammy che, nonostante le incomprensioni degli ultimi tempi, è sempre riuscito a strappare un sorriso alla romana. In molti erano convinti che la scelta sarebbe ricaduta su di lui, sta di fatto che la decisione non ha lasciato affatto stupiti.

La scelta della tronista è Sammy, lui ha risposto di si

Ad ogni modo, secondo quanto rivelato da Il Vicolo della news, pare proprio che Giovanna ieri abbia portato a termine la sua avventura arrivando ad una scelta: Sammy. Quest'ultimo, sempre secondo quanto emerso da tale fonte, pare le abbia detto di si ed avrebbe aggiunto: "Si, proviamoci".

In effetti i due si sono sempre trovati al centro di discussioni, cosa che ha sempre messo in guardia l'Abate dall'arrivare ad una scelta immediata. Considerando le disposizioni governative ancora vigenti, inoltre, non è chiaro se al termine della scelta i due protagonisti si siano potuti baciare oppure no, né tanto meno, si sa se hanno fatto un ballo.

La scelta in diretta sarebbe saltata

Scarse notizie anche in merito alla reazione di Davide Basolo che, sopratutto nelle ultime puntate, aveva cominciato ad intuire che la ragazza fosse molto più propensa verso il suo rivale. In un primo tempo si era pensato che la redazione di Uomini e Donne potesse decidere di dare luogo ad una scelta in diretta, per evitare spiacevoli spoiler come spesso capita. Alla fine, però, sembrerebbe che si sia optato per una dinamica decisamente più tradizionale, registrando la puntata, come sempre, qualche giorno prima della messa in onda.

Non ci resta che attendere di vedere la registrazione di Uomini e Donne per avere tutte le informazioni dettagliate sulla scelta di Giovanna Abate.