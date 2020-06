Nicola Vivarelli, alias Sirius, tramite una lettera pubblicata sul magazine di Uomini e donne ha replicato alle critiche in merito alla sua conoscenza con Gemma Galgani. Il 26enne ha precisato di non essere in cerca di visibilità nel dating show di Canale 5 e di essere realmente interessato alla dama torinese.

Da quando il ragazzo è sceso dalle scale per corteggiarla, le polemiche non si sono placate. Molti telespettatori sono convinti che la differenza d'età tra i due sia uno scoglio insormontabile.

Il commento di Sirius

Nella lettera scritta da Nicola Vivarelli, e pubblicata da Uomini e donne magazine, il corteggiatore di Gemma Galgani ha ammesso di essere infastidito dai continui attacchi che gli vengono fatti.

Alle pagine del settimanale ha confidato che i bei momenti vissuti con la dama piemontese spesso vengono offuscati dalle polemiche sollevate in puntata.

Nonostante molti si ostinino a puntare il dito contro l'ipotetica coppia per la differenza d'età, il diretto interessato ha precisato che per lui non è affatto un problema. Sirius nella lettera ha ribadito di non essere interessato alla visibilità e che in Gemma trova una donna che lo sa ascoltare e lo rende libero di esprimere il suo pensiero: "Tra me e Gemma c’è complicità e parliamo moltissimo di svariati argomenti, compresa la mia passione per la teoria della relatività di Einstein".

Il 26enne non approva che si sparli della sua conoscenza con la dama, secondo lui determinati atteggiamenti in altri Paesi del mondo non esisterebbero.

Ammette che con Gemma ha una complicità mentale, mai trovata con le sue ex fidanzate. Per quanto riguarda la conoscenza con la 70enne, ha ricevuto il benestare dei suoi amici e genitori.

Gemma e Nicola potrebbero uscire dal programma insieme

Il feeling tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è sotto gli occhi di tutti.

Recentemente la pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver ha riferito un'indiscrezione trapelata dall'ultima registrazione di U&D: "Per quanto riguarda Gemma e Nicola Vivarelli (Sirius), nell’ultima registrazione hanno deciso di conoscersi anche al di fuori del programma. Quindi proseguiranno la loro conoscenza".

Sirius recentemente era finito anche nel mirino di Biagio D'Anelli. L'opinionista aveva affermato che il 26enne è felicemente fidanzato con una ragazza e che quest'ultima, insieme alla mamma del corteggiatore, sono d'accordo per portare avanti una sorta di messa in scena.