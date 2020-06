Nella puntata del 5 giugno di Uomini e donne a catalizzare la scena sono stati ancora una volta Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che hanno raccontato il loro ultimo incontro, dove sembra sia mancato il tanto atteso bacio.

Maria ha iniziato il programma mandando in onda l’esterna tra Sirius e la torinese. Una serata improvvisata dal giovane corteggiatore, che è andato a trovare Gemma nel suo piccolo appartamento di Roma, dove ha passato i giorni di quarantena.

U&D, il mancato bacio tra Gemma e Nicola

Gemma ha raccontato che per lei è stata una bella sorpresa, che le ha assicurato tranquillità e serenità.

Nonostante la richiesta di Nicola ai cameramen di lasciarli soli, tra il cavaliere e la dama non è successo nulla di intimo.

Dal racconto fatto in studio da Gemma, i due durante il loro incontro hanno parlato della loro storia, che Nicola ha definito una conoscenza importante, quindi non una relazione. Dopo aver sentito insieme una canzone, i due si sono separati, ma prima un abbraccio affettuoso per salutarsi.

Gemma ha rivelato che tra i due non è scattato il bacio, perché la situazione di quel momento non stava suscitando le giuste emozioni e stimoli. La versione di Nicola sembra però divergere da quella di Gemma.

Nicola polemizza con Gemma sul bacio mancato

Il cavaliere, infatti, ha spiegato a chi chiedeva per quale motivo non ci fosse stato il bacio con Gemma, che la serata passata insieme alla dama è stata talmente piacevole che non ha pensato al bacio.

Anzi, quando si sono accomiatati, Nicola ha detto di aver chiesto a Gemma un abbraccio forte, più intenso, poi lui le avrebbe dato tre bacetti sulla guancia. Un particolare, quest’ultimo, che però non trova conferma in Gemma, che al contrario sostiene di non aver ricevuto alcun bacio.

Ancora una volta Tina s’intromette nella discussione e getta nuove ombre su Vivarelli per il mancato bacio alla Galgani, per poi etichettarlo nuovamente come un bugiardo.

I timori di Gemma

Maria ha detto a più riprese che Gemma aveva rivelato alla redazione i suoi timori circa il fatto che Nicola avesse visto in quei giorni molte persone, da qui la preoccupazione di un contagio da Covid che avrebbe condizionato il suo comportamento in quella circostanza.

Nel corso di una recente intervista al settimanale Uomini e donne magazine, Nicola ha replicato alle innumerevoli critiche e attacchi trasversali ricevuti sia in studio che sui social.

“La differenza d’età? E’ un loro problema e non è una mia preoccupazione” ha dichiarato Vivarelli, che poi si è dichiarato soddisfatto per il feeling con Gemma. Il prossimo appuntamento con Uomini e Donne è previsto per lunedì 8 giugno 2020 alle 14,45 su Canale 5.