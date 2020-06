Ilenia Lazzarin, che nella soap interpreta Viola Bruni, ha da poco fatto un importante annuncio nelle sue stories su Instagram. Tutti gli attori di Upas stanno effettuando il test sierologico per poter tornare a girare sul set in sicurezza. Si tratta di un passaggio molto importante, che fa parte delle nuove regole contenute nel protocollo di sicurezza, in materia di ripresa delle produzioni cinematografiche e audiovisive.

L'annuncio di Ilenia Lazzarin

Ilenia Lazzarin, visibilmente emozionata, ha postato nelle stories del suo profilo Instagram un breve video per rendere i fan partecipi di un'importante novità.

Queste le parole dell'attrice: "Sono appena andata a fare il test sierologico assieme a tutti gli altri attori di Un posto al sole per riprendere a girare, c'erano tutti ed è stato bello rivederli, non vedo l'ora di ricominciare". Un messaggio breve ma che segna un'importante passo avanti verso il ritorno dei nuovi episodi della soap partenopea. Sul breve video dell'attrice inoltre campeggiava una scritta con l'augurio che tutti fossero negativi.

Presto sul set

Al momento non c'è nessun annuncio ufficiale su quale sia l'effettiva data dell'inizio delle riprese, inoltre va considerato che l'esito dei test avrà un peso importante sulla decisione. Se tutto andasse per il verso giusto si potrebbe ipotizzare un veloce ritorno sul set, a questo però andrebbe poi aggiunto il tempo per girare le nuove puntate.

La data di luglio di cui si è parlato molto in questi giorni, a causa di un post di Germano Bellavia, sembra possibile più per tornare a girare che non per vedere i nuovi episodi, ma bisognerà attendere in questi giorni per scoprire se verranno forniti ulteriori dettagli sul futuro di Un posto al sole.

I nuovi protocolli di sicurezza

I nuovi protocolli, proposti in questi giorni, per il ritorno sui set prevedono una serie di regole molto rigide per far sì che lo staff lavori in massima sicurezza. Tra le regole è previsto che gli attori siano sottoposti a un test scientifico affidabile che escluda la positività alla Covid-19.

Tali test dovranno essere ripetuti con una cadenza settimanale anche in caso di assenza di sintomatologia. Inoltre risulterà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine per tutta la troupe, in scena invece basterà mantenere la distanza di sicurezza. Gli strumenti degli addetti ai lavori saranno opportunamente igienizzati e si ricorrerà, laddove sia possibile, a materiale monouso.