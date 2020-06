Can Yaman ritorna anche quest'estate su Canale 5. L'attore turco noto in Italia ricomparirà presto nel piccolo schermo con una serie tutta nuova, Daydreamer - Le ali del Sogno. La telenovela debutterà sulla quinta rete televisiva italiana il 10 giugno 2020 dalle ore 14:45 alle 16:00 e prenderà il posto di Uomini e donne, in pausa estiva dal 9 giugno.

Inoltre, sarà disponibile in streaming su Mediaset Play e verrà trasmessa dal lunedì al martedì. I telespettatori vedranno Can in una veste abbastanza diversa dal personaggio di Ferit Aslan, interpretato dallo stesso attore in Bitter Sweet. Inoltre, anche il suo look sarà decisamente differente, infatti l'attore avrà barba e capelli lunghi.

La trama di Daydreamer - Le ali del sogno

Il titolo originale di Daydreamer - Le ali del sogno è Erkenci Kuş, cioè "Uccello del mattino" in italiano. Il tema pricipale della serie televisiva è la storia d'amore di due personaggi: Can Divit, celebre fotografo di fama mondiale interpretato da Can Yaman e Sanem Aydin, una scrittrice di modeste origini ( Demet Özdemir). I due giovani lavorano nella stessa agenzia pubblicitaria della famiglia di Can, ma loro relazione d'amore inizia grazie ad un incontro totalmente casuale. Infatti durante una festa dell'azienda si incontrano ed è subito amore a prima vista. Così si baciano teneramente e non si dimenticheranno più l'uno dell'altro.

Emre mette i bastoni tra le ruote all'amore della coppia

Purtroppo la trama comprende anche un antagonista: Birand Tunca nei panni di Emre, il fratello del protagonista. L'uomo farà di tutto per ostacolare la loro storia d'amore, che si rivelerà più forte del previsto. Fortunatamente la giovane Sanem potrà contare sul supporto della sorella Leyla Aydin, interpretata da Öznur Serçeler, già nota al pubblico italiano per aver recitato nei panni di Fatoş, migliore amica di Nazli, nella serie televisiva Bitter Sweet - ingredienti d'amore.

Le due sorelle risulteranno essere molto legate e sempre disposte ad aiutarsi a vicenda. La telenovela includerà anche vendette, intrighi, invidie, passioni e tanti sentimenti capaci di renderla interessante da guardare.

Gli episodi della serie televisiva

La serie televisiva Erkenci kuș è una produzione Gold Film per la rete turca Star Tv.

La prima e, fino ad ora, unica stagione conta 51 episodi in totale e quindi 120 episodi, andati in onda in Turchia una sola volta a settimana. La serie televisiva potrà essere guardata anche online tramite l'app Mediaset Play. Su questa piattaforma ogni episodio verrà caricato dopo la messa in onda oppure sarà possibile vedere gli episodi in diretta.