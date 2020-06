Nel corso delle puntate di Una vita che andranno in onda dal 15 al 21 giugno, vedremo che Lucia continuerà a mentire circa le sue condizioni di salute. La fanciulla sarà sempre più soggiogata da suo marito Eduardo, il quale eserciterà la sua forza contro di lei.

Il protagonista, infatti, obbligherà la sua donna a non uscire di casa se non in sua compagnia. Nel frattempo, Genoveva e Samuel decidono di non pagare il senatore. Ramon, invece, cercherà un modo per aiutare il suo amico Felipe.

Spoiler Una Vita: Lucia e i problemi con Eduardo

Dopo quello che è accaduto nelle precedenti puntate della soap opera Una Vita, in quelle che andranno in onda dal 15 al 21 giugno vedremo che Lucia avrà dei grossi problemi con suo marito.

Eduardo, infatti, intuirà che la fanciulla e Telmo stanno architettando qualcosa di sospetto, pertanto, impedirà a sua moglie di uscire di casa senza la sua presenza. L'ex sacerdote, invece, avrà delle discussioni con Ursula. Quest'ultima proverà a metterlo in guardia dicendogli di stare lontano da Lucia e da Mateo, ma il Martinez non si darà per vinto e continuerà a progettare la fuga con la sua amata. Quest'ultima, dal canto suo, continuerà a mentire in merito alle sue condizioni di salute.

Samuel e Genoveva in difficoltà nelle puntate dal 15 al 21 giugno

Su di un altro versante, invece, vedremo che Samuel e Genoveva attraverseranno dei problemi. I due decideranno di non pagare il senatore, ma l'Alday comincerà ad avere dei ripensamenti e a temere di una possibile ripercussione.

Per tale ragione andrà in banca per chiedere un prestito: tuttavia, non riuscendo ad ottenere nulla deciderà di rivolgersi a Liberto. Eudardo, dal canto suo, sarà sempre più sospettoso del comportamento di Telmo e deciderà di provocarlo. Il perfido uomo, infatti, deciderà di andare a fare una passeggiata con sua moglie e Mateo dinanzi lo sguardo impotente di Telmo.

Quest'ultimo non potrà fare altro che abbassare lo sguardo e rimanere inerme dinanzi questa scena.

Ramon vuole aiutare l'amico Felipe

Dopo un bel po' di peripezie, Genoveva e Samuel riusciranno finalmente ad ottenere un prestito e il benefattore sarà proprio Liberto. Felipe, intanto, attraverserà un momento davvero molto critico.

Il protagonista, infatti, si chiuderà in casa non permettendo neppure ad Agustina di entrarvi. Ramon soffrirà moltissimo per questa situazione e farà il possibile per trovare una soluzione in grado di sollevare il morale del suo amico. Insieme a Liberto, quindi, penseranno ad un piano. Carmen confesserà che l'avvocato potrebbe aver idealizzato troppo sua moglie, pertanto, sarebbe opportuno raccontargli tutta la verità.