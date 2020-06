Nuovo appuntamento con le novità su Una vita, la soap opera tra le più seguite in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5, raccontano che si vivranno attimi di paura per la famiglia Palacios. Scendendo nel dettaglio, Milagros (Daniela Rubio) si troverà al centro di un sequestro, organizzato dai perfidi Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il neo-marito Alfredo Bryce.

Una vita: Genoveva e Alfredo vogliono mandare in rovina i vicini

Le trame di Acacias 38, questo il titolo originale della soap opera iberica, svelano che Genoveva e Alfredo decideranno di mandare in rovina tutti gli abitanti del vecchio quartiere, rei di non aver aiutato Samuel (Juan Gareda) nel momento del bisogno.

Per questo motivo, Salmeron inviterà i residenti a investire i loro risparmi nel banco americano di proprietà del marito, precisando che i soldi impegnati si moltiplicheranno o addirittura triplicheranno. I primi a cascare nella trappola saranno Rosina e Liberto, i quali convinceranno anche Susana, Antonito e Felicia a fare lo stesso. Dall'altro canto, Felipe (Marc Parejo) e Ramon (Juanma Navas) non accetteranno la proposta di guadagno di Bryce.

Ramon indaga sul banco americano

Nelle nuove puntate di Una v ita, in onda a breve sul canale del Biscione, vedremo Felipe dichiarare di non avere problemi economici grazie all'impresa lasciata dalla sua defunta moglie Celia. Ramon, invece, vorrà vederci più chiaro.

Per questo motivo, il Palacios comincerà a fare delle indagini con la complicità di un amico funzionario del governo. Nel frattempo Ursula avviserà Genoveva e Alfredo che il padre di Milagros si sta informando sulla veridicità dell'istituto bancario. La Salmeron e Bryce, a questo punto, studieranno un piano, affinché i residenti non scoprano che si tratta di una truffa per ridurli in rovina.

In questo frangente, la vedova di Samuel si rivelerà più scaltra, organizzando un diabolico piano nei confronti della figlia di Trini.

La 'scomparsa' di Milagros

Genoveva farà sparire Milagros per alcune ore. La donna, infatti, convincerà la figlia di Trini a seguirla ad acquistare un gelato al cioccolato, senza informare prima i parenti.

Tuttavia Lolita si preoccuperà moltissimo della strana assenza della bambina, tanto da avvisare tutti gli altri membri della famiglia. Nel frattempo Alfredo, approfitterà del trambusto, per introdursi in casa Palacios per sostituire la documentazione ricevuta da Ramon con una falsa. Salmeron, invece, riporterà la figlia di Trini a casa, raccontando di aver consegnato un biglietto a un garzone per avvisare i familiari della loro uscita in gelateria. Dall'altro canto, la truffa del banco americano continuerà a restare in piedi, ma per quanto tempo? In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata della soap opera è in onda martedì 23 giugno su Canale 5.