Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera di grande successo sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate, in programma prossimamente in Italia, svelano che l'arrivo improvviso di Milagros ad Acacias manderà in crisi il povero Ramon Palacios (Juanma Navas). L'uomo, infatti, combinerà una serie di guai nel tentativo di fare bella figura con la figlia, che aveva rivisto dopo tanti anni passati a Parigi insieme a Maria Luisa e il marito Victor. Fortunatamente la situazione migliorerà grazie all'intervento di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco).

Una vita: Milagros ha un brutto choc anafilattico

Secondo le anticipazioni della soap opera iberica, si evince che Milagros prenderà un brutto spavento quando suo padre le regalerà una scatola magica, contente un clown. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che la bambina aveva sviluppato una fobia per i pagliacci in occasione di uno spettacolo circense. In seguito, Ramon si dimenticherà che la ragazzina era allergica alle noci, tanto da organizzare una festa per il suo ritorno ad Acacias 38 con una torta a base della frutta secca incriminata. La figlia di Trini accuserà un pericoloso choc anafilattico al primo cucchiaio del dolce, che fortunatamente non avrà drammatiche conseguenze. Tuttavia, questo piccolo incidente provocherà una profonda frattura tra padre e figlia Palacios.

Carmen conosce la figlia di Trini

Nel corso delle puntate di Una vita, in onda prossimamente sulle reti Mediaset, vedremo Milagros confessare a Lolita di non vedere l'ora di tornare a Parigi per stare insieme al cognato Victor e alla sorella maggiore. Inoltre la bambina si rifiuterà di recarsi con il padre a vedere gli animali allo zoo.

La figlia di Trini, infatti, preferirà fare compagnia a Lolita nella latteria del quartiere iberico. In questa circostanza, Carmen farà la conoscenza della terzogenita di Ramon, scoprendo che ha un debole per i pappagalli. Sanjurjo, a questo punto, deciderà di dare alcuni consigli preziosi a Palacios nonostante i dissidi sorti tra di loro.

Ramon fa pace con la figlia e Sanjurjo

Carmen consiglierà a Ramon di fare un gioco per scoprire gli hobby della figlia. Palacios inviterà Milagros a scrivere le sue passioni su di un foglio per poi paragonarle alle sue. Alla fine, padre e figlia scopriranno di avere tante cose in comune. Il duo arriverà perfino a danzare le canzoni preferite da Trini. In seguito, la bambina chiederà a Palacios di accompagnarla a Cabrahigo per capire meglio la sfortunata madre. Dall'altro canto, l'uomo riuscirà a fare pace con Sanjurjo, in quanto non voleva trasformarla nella nuova Trini. Vi sveliamo che i problemi per la coppia saranno solo che all'inizio, visto che Genoveva e il marito Alfredo Bryce metteranno gli occhi addosso a Milagros con intenzioni bellicose.