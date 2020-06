Fedez è finito al centro dei Gossip per aver rilasciato dichiarazioni, durante una diretta social con Il Fatto quotidiano, in merito a Matteo Salvini che, ultimamente, ha aperto un profilo su Tik Tok. Secondo il marito di Chiara Ferragni, il politico utilizzerebbe l'account social per attirare i giovani, facendo una propaganda politica.

Fedez contro Matteo Salvini per un uso improprio di Tik Tok

Fedez e Matteo Salvini già in passato hanno avuto episodi in cui si sono attaccati, lanciandosi frecciatine e, nella giornata di lunedì 22 giugno, il rapper ha rilasciato delle dichiarazioni durante un live streaming sul profilo social del Fatto quotidiano.

La testata ha festeggiato i suoi dieci anni di vita, con una diretta di dieci ore, nella quale è intervenuto l'ex giudice di X-Factor. Federico ha affermato che nota sempre di più che i social vengono usati dai politici per fare propaganda. In particolar modo, il cantante di Magnifico ha preso come esempio Matteo Salvini dicendo che, a detta sua, il leader della Lega sarebbe l'unico esponente politico italiano ad avere Tik Tok, usandolo impropriamente.

Secondo Fedez, Matteo Salvini farebbe una propaganda politica subdola su Tik Tok

Il rapper ha proseguito il discorso dicendo al giornalista che Matteo Salvini si sarebbe iscritto a Tik Tok per far leva sui minorenni, essendo un social frequentato principalmente da ragazzini.

Fedez ha detto: ''Lui fa dei contenuti che sa che in qualche modo verranno presi per il c... e diventeranno virali, di conseguenza, in qualche modo lo umanizzano''. Il marito di Chiara Ferragni ha definito subdolo il modo che usa Salvini di fare politica e propaganda. Il cantante ha affermato che il politico, usando i social in questo modo, perde anche del tempo, oltre che i dei soldi e ha aggiunto inoltre che gli piacerebbe sapere se vengono usati dei soldi pubblici per creare i suoi contenuti.

Il rapper ha chiesto l'opinione dei suoi follower

Fedez dopo aver condiviso parte delle sue dichiarazioni rilasciate, ha inserito un box delle domande su Instagram, chiedendo agli oltre dieci milioni e mezzo di fan che lo seguono una loro opinione in merito alla vicenda. Il cantante nella didascalia del video ha scritto: ''Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate''.

Non è la prima volta che Matteo Salvini e Federico Lucia hanno opinioni divergenti. Già in passato il rapper aveva criticato il politico per le foto e i video circolati in rete l'estate scorsa, che lo ritraevano in un locale sulla spiaggia. In quell'occasione Fedez aveva detto: ''Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papeete ed eri il ministro dell’interno''.