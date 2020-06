La morte di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) commuoverà i telespettatori italiani nel corso dei prossimi giorni di programmazione su Canale 5. Gli spoiler delle puntate di Una vita, andate in onda un anno fa in Spagna a causa della differenza di emissione con l'Italia, raccontano che la cugina di Celia (Ines Aldea) esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Telmo Martinez (Dani Tatay). In seguito, quest'ultimo confesserà ai vicini di essere il vero padre di Mateo.

Una vita: le condizioni di salute di Lucia peggiorano

Le anticipazioni di Acacias 38, questo il nome originale della soap opera, in programma nei prossimi giorni in Italia raccontano che Lucia non riuscirà a realizzare il suo più grande desiderio, ovvero quello di costruire un futuro insieme a Telmo ed al suo bambino.

La donna, infatti, finirà in un letto d'ospedale dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Purtroppo i medici le diagnosticheranno poco tempo da vivere dopo aver scoperto un tumore in fase terminale ai polmoni. In questo frangente, Martinez andrà di continuo a trovare Alvarado, suscitando le critiche dei vicini di Acacias 38. Anche Felipe (Marc Parejo) cercherà di trascorrere più tempo possibile insieme alla cugina di Celia dopo la scoperta del terribile male. L'avvocato Alvarez Hermoso, infatti, deciderà di ritornare sulla retta via in seguito ad un incontro con Lucia. Sfortunatamente l'uomo sarà costretto a salutarla per sempre dopo aver appreso la verità sulle reali condizioni di salute.

I vicini scoprono che Mateo è il figlio di Telmo

Dalle trame di Una vita, in onda su Canale 5, si evince che Telmo comprenderà di non avere più speranze di un futuro insieme a Lucia. Tutto questo coinciderà con il funerale di Eduardo (Paco Mora), il quale morirà dopo essere stato stato avvelenato da Ursula (Montsserat Alcoverro).

Proprio per questa ragione, l'ex prelato non si staccherà un attimo dal capezzale della sua amata. In seguito, deciderà di affrontare i vicini, rivelandogli di essere il padre di Mateo. Una confessione, che sconvolgerà il ricco quartiere di Acacias 38.

Lucia Alvarado esala l'ultimo respiro

Intanto Alvarado capirà di non avere più molto da vivere, tanto da dichiarare le sue volontà.

La donna chiederà a Martinez di riconoscere suo figlio e di vegliare sempre su di lui. Alla fine, Lucia morirà tra le braccia dell'ex prelato, immaginandosi di trasferirsi insieme a Telmo e Mateo in un luogo vicino al mare. Padre e figlio decideranno di lasciare Acacias 38 per sempre dopo aver lasciato Ursula in mezzo alla strada. In questo modo, Alba Gutierrez e Dani Tatay si congedano dal pubblico italiano dopo essere stati i protagonisti della quarta stagione della soap opera.