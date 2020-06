Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che da oltre cinque anni tiene incollati i fan italiani. Gli spoiler spagnoli delle prossime puntate in onda su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) tornerà a essere protagonista delle vicende ambientate ad Acacias 38. In particolare, la madre di Blanca (Elena Gonzalez) dichiarerà guerra ai vicini del vecchio quartiere dopo essere finita in mezzo alla strada in seguito alla partenza di Telmo Martinez (Dani Tatay) e Mateo.

Una vita: Telmo e Mateo lasciano Acacias 38, Ursula dorme per strada

Le anticipazioni dello sceneggiato iberico, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Ursula sarà nuovamente abbandonata da tutti. Tutto avrà inizio quando la vecchia istitutrice sarà costretta a trovarsi una nuova abitazione dopo che Telmo e Mateo decideranno di lasciare Acacias 38 in seguito alla morte di Lucia. Martinez, infatti, si rifiuterà di portare la donna con loro dopo aver appreso che aveva ucciso Eduardo (Paco Mora) con una bevanda avvelenata. Per questo motivo, Dicenta apparirà profondamente devastata, arrivando a chiedere aiuto a Fabiana. Ma la madre di Cayetana (Sara Miquel) non potrà ospitarla nella sua pensione Buena Noche, in quanto tutte le camere saranno occupate dai partecipanti di un congresso scientifico, a cui Servante piacerebbe partecipare.

La donna, a questo punto, troverà momentaneamente alloggio nella casa di Lucia (Alba Gutierrez), se i parenti di Torralba non la invitassero ad andarsene. Alla fine, Ursula sarà costretta a dormire per strada dopo aver incassato un ennesimo rifiuto da parte di Fabiana.

La Dicenta giura vendetta contro i vicini di Acacias 38

Nel corso dei nuovi appuntamenti di Una vita, andati in onda un anno fa sull'emittente iberica La 1 e prossimamente sulle reti Mediaset, si evince che Fabiana inizierà a provare pietà per la vecchia istitutrice, tanto da proporle di dormire alla pensione in cambio di un aiuto in cucina.

Ursula, dimostrandosi troppo orgogliosa, declinerà l'offerta preferendo dormire al freddo. Ma ecco, che la socia di Servante Gallo mossa a compassione pregherà Agustina Saavedra di accogliere Dicenta in soffitta, se quest'ultima non rubasse le chiave dell'appartamento di Samuel (Juan Gareda) a Jacinto. La vecchia istitutrice approfitterà della partenza momentanea di Genoveva (Clara Garrido) per sistemarsi nell'abitazione in cui abitava con il suo defunto marito Jaime. In questo frangente, la donna giurerà di tornare essere la nobildonna di un tempo, iniziando a progettare un piano contro i vicini di Acacias 38.