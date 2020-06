Le macchinazioni di Javier Velasco saranno in assoluto le protagoniste delle puntate di Una vita, in onda a giugno in Spagna. Le trame della soap opera iberica svelano che il diabolico avvocato ricatterà la domestica Laura (Agnes Llobet) affinché elimini una volta per tutte Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dopo averlo fatto finire in coma.

Una vita: Laura avvelena Felipe su ordine di Velasco

Le anticipazioni della soap opera, in onda a giugno sull'emittente spagnola La 1 raccontano che Felipe si troverà in seri guai per colpa di Velasco. L'avvocato di Genoveva (Clara Garrido), infatti, approfitterà della fragilità di Laura per piegarla al suo volere.

Javier pretenderà che la domestica uccida Alvarez Hermoso con del veleno, se non vuole che sua sorella Lorenza passi dei brutti momenti. Per questo motivo, la giovane servirà un bicchiere di una bibita avvelenata al legale, che poco dopo stramazzerà al suolo. Ma la donna, vinta dai rimorsi di coscienza allerterà i soccorsi, che porteranno il vedovo di Celia in ospedale. Qui, le sue condizioni appariranno molto gravi, tanto da farlo entrare in coma.

Velasco, nel frattempo, si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Laura non è riuscita ad eliminare Felipe. Dall'altro canto, la Salmeron sembrerà aver recuperato la ragione, prendendosi cura giorno e notte di lui. Un atteggiamento, che indispettirà moltissimo il suo avvocato, che si dimostrerà molto geloso della cliente.

Felipe Alvarez Hermoso si risveglia dal coma senza memoria

Nelle puntate di Una vita trasmesse a giugno in Spagna, i medici riusciranno a salvare l'esistenza di Felipe, che riuscirà ad aprire gli occhi dopo alcuni giorni di stato comatoso. Per questo motivo, Velasco si rivelerà ancora più minaccioso nei confronti della domestica, che non è riuscita a finire un gesto così crudele.

Nel frattempo, Alvarez Hermoso apparirà disorientato, tanto da non ricordare niente di quello che gli è successo al suo risveglio dal coma. L'avvocato, infatti, confonderà Genoveva per una dama della carità, dimostrando di avere gravi vuoti di memoria. Di conseguenza, la Salmeron si sentirà il dovere di proteggere il marito.

La domestica non riesce a uccidere l'avvocato

Nel frattempo Javier minaccerà Laura di far del male ai suoi famigliari, se non porrà fine all'esistenza di Felipe. Di conseguenza, la ragazza si recherà in clinica, dove si renderà conto di non essere in grado di portare a termine il piano del malvivente. In seguito la domestica, scoperta da Genoveva, confesserà di essere stata ricattata da Velasco. Per questo motivo, le due donne uniranno le forze affinché non succeda niente di male sia a Lorenza che al povero avvocato, ancora convalescente in un letto d'ospedale.