Brutte notizie per un personaggio storico di Una vita, la soap opera di successo delle reti Mediaset. Gli spoiler andati in onda in Spagna un anno fa e prossimamente su Canale 5, svelano che Ramon Palacios (Juanma Navas) rischierà di morire dopo essere rimasto coinvolto nel diabolico piano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e suo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Una vita: Ramon non crede al banco americano

Dalle anticipazioni di Acacias 38, si evince che Genoveva non si accontenterà di aver provato a sbarazzarsi di Agustina con l'aiuto di Ursula. La donna, infatti, si avvarrà della complicità del suo nuovo marito Alfredo per tentare di eliminare Ramon.

Tutto avrà inizio quando i coniugi Bryce inviteranno tutti i vicini a mettere i loro risparmi nel banco americano, sottolineando di duplicarli o triplicarli in poco tempo. I primi ad aderire a questa strepitosa offerta saranno Rosina e Liberto, che a loro volta convinceranno Susana, Felicia e lo sprovveduto Antonito. Salmeron, infatti, avrà intenzione di ridurre sul lastrico tutto il vicinato, che aveva voltato le spalle ad Alday nel momento del bisogno. Ma Palacios non crederà ai guadagni facili, tanto da volerci vedere più chiaro. Per questo motivo, il padre di Milagros suggerirà al figlio di non investire nemmeno una peseta almeno fino alla conclusione delle sue indagini. Purtroppo, il marito di Lolita non darà ascolto al consiglio del padre, arrivando a vendere il brevetto delle caffetterie per racimolare denaro da investire nel banco americano.

Di conseguenza, Antonito e Ramon daranno inizio a numerosi scontri molto accesi.

Il piano omicida di Genoveva e Alfredo

Nelle prossime puntate di Una vita, Genoveva e Alfredo organizzeranno il rapimento di Milagros per entrare nell'appartamento di Ramon e sostituire alcuni documenti compromettenti sul banco americano.

Non contenta, la vedova di Samuel tenterà di sedurre Antonito, che però non cederà alle sue avance. Di conseguenza, Salmeron chiederà a Bryce di risolvere a modo suo la questione del padre di Milagros. Il ricco banchiere organizzerà un piano omicida ai danni di Palacios senior.

Palacios vittima di un incidente

In dettaglio, Palacios riceverà una telefonata allarmante sull'istituto bancario durante una riunione tra gli abitanti di Acacias 38. L'uomo, infatti, informerà Lolita di doversi assentare per qualche giorno dal quartiere, supplicandola di sorvegliare i movimenti di suo figlio. Ma ecco il colpo di scena: Ramon rimarrà coinvolto in un drammatico incidente automobilistico, tanto da essere ricoverato in gravi condizioni in ospedale. I telespettatori scopriranno che Genoveva e Alfredo non avevano esitato a sporcarsi le mani nuovamente di sangue, provocando il grave attentato ai danni del padre di Milagros.