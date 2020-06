Le macchinazioni di Genoveva e Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) torneranno ad essere prepotentemente al centro delle puntate di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da oltre cinque anni sui teleschermi italiani. Le trame spagnole in programma nei prossimi giorni su Canale 5 svelano che la vecchia istitutrice dimostrerà di voler a tutti i costi la morte di Agustina (Pilar Barrera) dopo averla istigata a farla finita senza successo.

Una vita: Agustina compie un gesto inconsulto

Le anticipazioni di Una vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, raccontano che Genoveva (Clara Garrido) deciderà di farla pagare a tutti i vicini, che non hanno mosso un dito per salvare il marito dai guai.

Per questo motivo, la donna si avvarrà della complicità di Ursula. Per iniziare, Salmeron prenderà di mira la povera Agustina, la serva di Felipe (Marc Parejo).

In particolare Ursula, coadiuvata dalla vedova di Samuel, farà credere all'inserviente di essere affetta da un male incurabile. La donna si farà talmente suggestionare dai consigli di Dicenta da commettere una follia. La domestica, infatti, compierà un gesto inconsulto dopo essere salita sulla finestra della soffitta. Fortunatamente, la serva dell'avvocato precipiterà su di un carro pieno di paglia, che attutirà la caduta. Agustina, a questo punto, sarà portata in ospedale dove le sue condizioni appariranno molto gravi. A tal proposito, Alvarez Hermoso si dimostrerà disperato per l'incidente accorso alla sua dipendente dopo aver vissuto lo stesso dramma con Celia.

Dall'altro canto, la vecchia istitutrice si fingerà amica della serva, andando spesso a trovarla in ospedale.

Alvarez Hermoso scopre che la sua domestica è sana

Secondo gli spoiler spagnoli della soap opera iberica, si evince che Ursula continuerà nel suo diabolico piano, informando Felipe che Agustina ha poco tempo da vivere per colpa di una grave malattia.

Intanto, i medici porteranno l'anziana donna in sala operatoria per procedere all'amputazione di un braccio frantumato durante la caduta dalla finestra. Alvarez Hermoso approfitterà di questo momento per chiedere ai dottori di fare alcune indagini approfondite alla serva, in quanto vuole conoscere il motivo per il quale ha tentato di farla finita.

Ed ecco arrivare il colpo di scena: l'avvocato scoprirà che la sua domestica è sana, tanto da sospettare che sia stata ingannata.

Ursula vuole eliminare la serva di Felipe

Nel frattempo Dicenta cercherà di mantenere il sangue freddo, permettendo all'avvocato di mettersi in contatto con il dottor Maduro. Quest'ultimo, corrotto con dei soldi da Genoveva, porterà avanti la sua messa in scena mentre la vecchia istitutrice starà vicina ad Agustina, ormai certa di morire entro pochi giorni. Salmeron, invece, sarà sempre più decisa a sbarazzarsi della serva di Felipe, rea di non aver dato ospitalità né a lei né a Samuel mentre avevano Cristobal alle calcagna. Di conseguenza, Ursula veglierà su Agustina giorno e notte soltanto con l'intento di eliminarla una volta per tutte e quindi diventare la nuova domestica della moglie di Alfredo.