Gli spoiler spagnoli di Una vita, che saranno trasmessi a breve su Canale 5, raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) studierà un piano con il nuovo marito Alfredo per vendicarsi della morte di Samuel, ucciso dagli scagnozzi di Cristobal durante la fuga dal vecchio quartiere. L'affascinante vedova non esiterà ad usare l'arte della seduzione per rovinare economicamente Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

Una vita: il piano di Genoveva e Alfredo

Secondo le anticipazioni della soap opera, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi italiani si evince che Genoveva e Alfredo architetteranno un piano per rovinare i vicini del vecchio quartiere.

In particolare, li convinceranno ad investire i loro risparmi nel banco americano. Intanto Ramon inizierà a nutrire dei sospetti sull'offerta vantaggiosa proposta dai coniugi Bryce, tanto da iniziare delle indagini. La Salmeron, a questo punto, arriverà a rapire la piccola Milagros, giunta nel frattempo ad Acacias 38, per portare a termine la sua terribile vendetta nei confronti degli abitanti del vecchio quartiere, rei di non aver aiutato Samuel nel momento del bisogno. Durante questi momenti, Alfredo sostituirà la documentazione compromettente della banca con una falsa, facendo credere a Liberto, Susana e Rosina di essersi arricchiti.

Antonito vuole investire nel banco americano, Ramon contrario

Nei prossimi appuntamenti di Una vita, vedremo Antonito non avere risparmi a disposizione per investire nel banco americano. L'uomo, a questo punto, chiederà a Ramon un pò di denaro, ma riceverà un no come risposta. Il Palacios andrà su tutte le furie, in quanto deluso dal comportamento del padre, tanto da decidere di vendere la patente delle caffetterie pur di entrare in possesso di una somma cospicua di denaro.

Una decisione, che farà arrabbiare moltissimo il fidanzato di Carmen, il quale cercherà di trovare il nuovo acquirente del brevetto. Dall'altro canto, il marito di Lolita continuerà a fare di testa sua pur di aderire al piano di investimenti di Alfredo e Genoveva.

La Salmeron tenta un approccio fisico con il Palacios

Lolita disapproverà il comportamento del marito, accusandolo di aver fatto una mossa azzardata. Intanto Genoveva, temendo che Antonito ritorni sui suoi passi, userà tutto il suo charme per persuaderlo ad accettare la sua proposta. La Sameron, infatti, darà appuntamento all'uomo presso la sua abitazione, seguendo alla lettera il piano dettato da Alfredo. In questo frangente, il Palacios non si troverà di fronte Bryce per parlare di affari, ma bensì la vedova di Samuel in abiti succinti. La donna tenterà di avere un approccio fisico con il marito della Casado, che sarà prontamente rifiutato. Alla fine quest'ultimo rischierà di essere accusato di adulterio per colpa della nuova darklady.