Dall'8 al 12 giugno andranno in onda su Canale 5 delle nuove puntate di Una vita. Al centro delle vicende, il rapporto tra Ramon e Carmen i quali, dopo un periodo di allontanamento si ritroveranno di nuovo a conversare sulla panchina. Il loro rapporto sarà sempre più confidenziale, tanto che la domestica rivelerà a Fabiana di essersi innamorata di Ramon. In attesa di scoprire l'evolversi della vicenda, nuovi guai attendono invece Samuel e Genoveva, costretti a sottostare al ricatto di Ariza. Brutte notizie anche per la famiglia Dominguez che avrà il timore di cadere in disgrazia economica.

Spoiler Una Vita: Carmen innamorata di Ramon, la domestica lo confessa a Fabiana

Da tempo, gli incontri tra Carmen e Ramon sulla panchina dei 'Giardini del Principe', ha fatto sì che i due diventassero confidenti e sempre più in sintonia, tanto da indurre la domestica di Samuel a prendere le difese del Palacios con i signori di Acacias. Come noto, proprio Ramon per non creare problemi a Carmen aveva deciso di allontanarsi da lei, anche se dopo breve tempo l'uomo tornerà sui suoi passi. I due infatti, continueranno ad incontrarsi e a raccontarsi le reciproche confidenze. Il tempo passato insieme farà sì che Carmen cominci a nutrire forti sentimenti per il suo 'confidente'. Sarà per tale motivo che, la donna, non potrà fare a meno di nascondere a Fabiana l'amore che prova per Ramon.

Samuel e Genoveva ricattati da Ariza nelle prossime puntate di Una Vita

Mentre i fan attenderanno gli sviluppi sulla storia tra Ramon e Carmen, di tutt'altro tenore sarà la vicenda che vede protagonisti Samuel e Genoveva. L'arrivo ad Acacias di Ariza sconvolgerà la coppia, che si ritroverà a sottostare al suo ricatto.

L'uomo infatti, pretenderà che Samuel interceda presso il senatore Ojeda Tapia per agevolare i suoi affari. L'Alday riuscirà a contattare il politico grazie all'intercessione di un giudice, vecchio amico del padre di Samuel. Nel frattempo, si verrà a sapere che Lucia e Telmo si incontrano di nascosto.

Trame Una Vita dall'8 al 12 giugno: guai finanziari per la famiglia Dominguez

Le anticipazioni relative alla soap Una Vita in programma dall'8 al 12 giugno svelano importanti novità anche per la famiglia Dominguez. Cinta infatti, starà progettando in gran segreto di diventare una grande cantante e ballerina. Josè Miguel invece, informerà Bellita che il loro teatro di Buenos Aires è andato a fuoco e la donna avrà il timore di cadere in rovina economica. Per tale motivo, penserà di tornare a cantare. Samuel nel frattempo, sarà riuscito ad incontrare il senatore Ojeda, proponendogli l'affare impostogli da Ariza. Rosina invece, si unirà a una protesta contro un'accademia di ballo che propone lezioni di tango.

Nonostante le proteste della moglie di Liberto, ad Acacias tutti sembreranno rapiti da questo ballo.

