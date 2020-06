Una vita, la popolare soap opera spagnola, nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che animeranno le vicende ambientate ad Acacias 38. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 7 al 12 giugno rivelano che Carmen, dopo aver fatto pace con Ramon, svelerà a Fabiana di essersi innamorata dell'uomo. Nel frattempo, Telmo convincerà Lucia a lottare per essere felici insieme al piccolo Mateo e si vedrà di nascosto con lei mentre Cinta si preparerà a fare il suo debutto come artista. Infine, Samuel riuscirà a mettersi in contatto con il senatore Ojeda Tapia e ad incontrarlo, sperando in questo modo di essere lasciato in pace da Ariza e dagli uomini che hanno fatto parte della vita passata di sua moglie Genoveva.

Una vita, trame 7-12 giugno: Samuel contatta Tapia

Le trame di Una vita dal 7 al 12 giugno ci dicono che Telmo, dopo aver avuto la conferma che Mateo è proprio suo figlio, inviterà Lucia a lottare per ricomporre la loro famiglia ed essere finalmente felici insieme. Poco dopo, i due non riusciranno a stare uno lontano dall'altro e così inizieranno ad incontrarsi di nascosto per poter vivere il loro amore, seppure per pochi attimi. Nel frattempo Samuel, non potendo fare altro che sottostare al ricatto di Ariza per evitare che quest'ultimo riferisca a Cristobal Cabrera dove risiedono lui e sua moglie, cercherà di mettersi in contatto con il senatore Ojeda Tapia al più presto. L'Alday lo farà attraverso un giudice che era molto amico del suo defunto padre Jaime.

Poco dopo, Cinta fingerà di provare disappunto nei confronti della scuola di madame Olenka, ma in realtà la giovane, ingannando nuovamente i genitori, si preparerà a fare il suo debutto nel mondo dell'arte.

Una vita: Carmen innamorata di Ramon

Gli spoiler di Una vita inerenti le puntate in onda dal 7 al 12 giugno, rivelano che Samuel riuscirà nel suo intento e potrà finalmente incontrare il senatore Tapia.

Nel frattempo, Rosina si unirà ad un protesta contro l'insegnamento del tango in un'accademia di ballo mentre José riferirà a Bellita e Aranxta che il loro teatro in Argentina è andato completamente distrutto a causa di un terribile incendio. L'avvenimento segnerà una svolta negativa per l'intera famiglia, visto che si prospetteranno tempi molto duri.

Più tardi, Jacinto e Marcelina decideranno di imparare a ballare il tango ed inizieranno a provarci. Intanto Carmen, dopo essere stata molto male a causa del litigio con Ramon, avrà un chiarimento con lui e finalmente i due faranno la pace. In seguito, la donna scambierà quattro chiacchiere con Fabiana e le confiderà di essersi innamorata del Palacios.