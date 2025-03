Manca un mese alla finale del Grande Fratello ed è giunta l'ora di chiedersi chi sarà il vincitore di questa edizione. I giochi ormai sono fatti e stanno al sondaggio lanciato dalla pagina X 'Gf Vip 11', a cui alla data di oggi 1 marzo, hanno partecipato 2964 utenti, a vincere questa edizione sarà Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia riceve il 63,7% dei voti e straccia i favoriti della vigilia Helena e Lorenzo.

Zeudi vincerà il Grande Fratello, seconda Helena: esito del sondaggio

Lunedì 31 marzo andrà in onda la finale del Grande Fratello e finalmente di conoscerà il nome del vincitore di questa edizione.

Tra i preferiti della vigilia ci sono Lorenzo, Shaila, Helena, Javier e Zeudi. Spolverato ha già conquistato il passo per la finale, così come Jessica. Nel corso delle prossime puntate verranno proclamati gli altri finalisti che, in totale, dovrebbero essere sei. In attesa della finale, il sondaggio lanciato dalla pagina social 'Gf Vip 11' indica Zeudi Di Palma come la vincitrice di questa edizione. L'ex Miss Italia viene votata dal 63,7% dei partecipanti al sondaggio e straccia la seconda classificata Helena Prestes che si ferma al 25% . Il pubblico non sembra avere dubbi su chi sia la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello e che succederà a Perla Vatiero.

Lorenzo Spolverato non vincerà: il sondaggio lo mette al terzo posto

L'esito del sondaggio mette al terzo posto Lorenzo Spolverato , votato dal 6,9% degli utenti. Quarto posto per Javier Martinez che guadagna il 4,4% delle preferenze. Se i pronostici venissero rispettati, Lorenzo si ritroverebbe con un pugno di mosche in mano, visto che da quando è iniziato il Reality, non ha fatto mistero di puntare alla vittoria.

Sarà un duro colpo per lui sapere di non essere così amato dal pubblico come credeva. Va comunque detto che questi sono solo sondaggi indicativi e tutto potrebbe cambiare da qui alla finale. Altra cisa da tenere presente è che sono alla semifinale, Lorenzo, Shaila, Javier e Zeudi hanno a disposizione il 'biglietto di ritorno', un bonus che permetterà loro di rientrare in gioco qualora uno di loro venisse eliminato prima della penultima puntata.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello

Il premio per il vincitore del Grande Fratello è di 100mila euro, la cui metà verrà devoluta in beneficenza ad una associazione scelta proprio dal vincitore. Oltre al montepremi finale, il vincitore intascherà anche il cachet concordato precedentemente con la produzione del programma. Ovviamente il compenso settimanale varia a seconda della popolarità del personaggio. Si parla ad esempio di un cachet di circa 600 euro a settimana per concorrenti non famosi, sino ad arrivare ai 7mila euro per personaggi Vip come Iago Garcia o Clarissa Burt.