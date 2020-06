Una nuova coppia della famosa soap opera Una vita, nei prossimi episodi italiani farà i conti con le prime incomprensioni. Si tratta di Ramon Palacios (Juanma Navas) che darà una svolta alla sua vita innamorandosi di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), dopo aver sofferto parecchio. Proprio quando quest’ultima verrà accettata nella famiglia del ricco borghese, si presenterà un grosso problema.

Dalle anticipazioni spagnole si evince che l’ex inserviente temerà che il suo fidanzato stia facendo di tutto per farla essere identica alla defunta Trini Crespo (Anita Del Rey). La donna si preoccuperà sempre di più, non appena il suo compagno cambierà il suo guardaroba per non farla disprezzare più dalle vicine.

Una vita, spoiler: Antonito accetta Carmen come matrigna

Nelle puntate già trasmesse in Spagna e che occuperanno canale 5 tra qualche settimana, Carmen dopo aver intrapreso una relazione sentimentale con Ramon farà un bellissimo gesto. Gli spoiler raccontano che Antonito si ricrederà sul conto della domestica, dopo aver fatto sapere a suo padre di non volerla avere nella loro famiglia. In particolare il primogenito del Palacios ringrazierà la Sanjurjo poiché grazie a lei oltre a non finire in carcere con una grave accusa, si sbarazzerà una volta per tutte del servizio militare obbligatorio.

A questo punto Antonito vorrà che Carmen diventi la sua matrigna, e inviterà il padre a trasferirsi insieme alla sua nuova fiamma nell’appartamento in cui vive con sua moglie Lolita.

Dopo aver ricevuto la benedizione del figlio, Ramon non perderà tempo per annunciare a tutti gli abitanti che il suo cuore batte per l’ex inserviente di Samuel. Sin da subito, il padre di Maria Luisa non darà troppo peso ai pettegolezzi di Rosina e Susana.

Ramon cambia il guardaroba della sua compagna, la Sanjurjo disperata

Successivamente Ramon acquisterà diversi vestiti per la propria compagna uguali a quelli che indossava la sua defunta moglie Trini, e non solo. Il Palacios incoraggerà Carmen dicendole di non farsi abbattere dalle critiche che riceve: quest’ultima dopo aver ascoltato il consiglio della sua dolce metà precipiterà nella disperazione totale.

La Sanjurjo entrerà in crisi, nell’istante in cui Casilda le dirà che Susana e Rosina l’hanno paragonata alla compianta Trini Crespo durante una chiacchierata.

L’ex domestica sconvolta da quanto appreso comincerà a chiedersi se Ramon è veramente innamorato di lei, oppure è intenzionato a farla somigliare alla moglie deceduta a causa di Celia. Non sapendo come gestire la complicata situazione, Carmen confiderà i suoi timori a Fabiana che le dirà di dire apertamente al Palacios di non voler essere la copia di Trini.