Nelle prossime puntate di Endless love, Leyla rischierà di morire. A spararle saranno gli uomini di Galip, che vorrà eliminarla dopo aver scoperto che la donna sa che ha fatto seppellire illegalmente delle scorie radioattive in un terreno vicino a un villaggio. L'agguato accadrà nell'officina di Ayhan: Leyla riceverà un colpo al petto e cadrà tra le sue braccia.

I dubbi di Leyla

Leyla si occupa da sempre di beneficenza e, insieme ad Ayhan, farà visita a una scuola. Si renderà conto che nelle classi non ci sono tanti bambini, così la maestra le spiegherà che molti di loro sono a casa malati, probabilmente colpiti da un'epidemia.

A Leyla sembrerà tutto strano, così inizierà a indagare. Per prima cosa, andrà a casa di uno di questi bambini per fare alcune domande.

La madre del bambino dirà che non sono ancora certe le cause dell'epidemia, ci sono ancora le analisi in corso. Leyla chiederà al ragazzino che cosa ha fatto prima si sentirsi male e lui le spiegherà che, insieme ad altri suoi amici, sono andati nel campo "olimpiadi". Leyla non capirà di cosa stia parlando, così la madre le spiegherà che i bambini sono entrati in un terreno recintato e hanno costruito un percorso, che per loro è come se fosse una gara alle olimpiadi.

Un complice di Galip svela la verità a Leyla

Leyla e Ayhan visiteranno il terreno e proveranno a capire a chi possa appartenere.

Mentre loro saranno impegnati a scoprire la verità, il pubblico avrà modo di apprendere che, dietro tutta questa faccenda, si nasconde la mano di Galip.

Tanti anni prima, in quel terreno ha fatto seppellire delle scorie radioattive, per questo i bambini hanno accusato dei malesseri. Grazie ai suoi uomini e alle corruzioni, degne di un membro della famiglia Kozcuoğlu, farà in modo che Leyla non scopra nulla.

Sembrerà riuscirci, fino a quando un suo complice sceglierà di stare dalla parte giusta e svelare a Leyla quanto è accaduto.

L'agguato contro Leyla

Una donna consegnerà a Leyla i documenti che testimoniano la presenza di scorie radioattive in quel terreno e la colpevolezza di Galip. Lo affronterà subito, dicendogli che sarà disposta a tutto pur di mandarlo in prigione.

Non sembrerà avere paura di Galip, che, invece, comincerà a pensare a un modo per farla fuori. "Eliminala", dirà al telefono a uno dei suoi collaboratori.

Leyla sarà un fiume in piena e intenzionata a dire agli altri quanto ha scoperto. Arriverà nell'officina di Ayhan, che come al solito la accoglierà a braccia aperte, ma quando la donna scenderà dalla macchina, noterà nel suo petto una luce rossa: capirà che è un mirino laser.

Dopo pochi secondi, Leyla verrà colpita al petto da uno sparo e cadrà tra le braccia di Ayhan. La situazione si presenterà grave fin da subito e Leyla rischierà di morire.