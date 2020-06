Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 per tutta l'estate continuerà ad essere occupato dalla nuova serie tv di origini turche DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş), ricca di intrighi e momenti passionali. Lo sceneggiato romantico che ha segnato il ritorno dell’attore Can Yaman è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico italiano ed ha registrato ottimi ascolti sin dal primo debutto.

Nel corso del sesto episodio che i telespettatori vedranno il 17 giugno 2020, il primo tentativo di Emre Divit (Birand Tunca) e della sua fedele alleata Aylin (Sevcan Yaşar) per far fallire Can non funzionerà.

Il secondogenito di Aziz e l’ex dipendente della Fikri Harika non riusciranno a gestire la loro rabbia, quando apprenderanno che un’importante compagnia aerea ha scelto il progetto del famoso fotografo di successo.

DayDreamer, spoiler sesta puntata: Aylin si finge l’autrice del progetto di Can

Si rivelano avvincenti, le anticipazioni straniere dell’appassionante soap opera realizzata in Turchia per la rete Star TV e che in Italia sta totalizzando uno share pari al 20,6%. Nella sesta puntata in programmazione su Canale 5 mercoledì 17 giugno 2020 a partire dalle 14:45, Aylin ed Emre non avranno il risultato sperato dopo essersi serviti della complicità della neoassunta Sanem. In particolare il secondogenito di Aziz non riuscirà ad aggiudicarsi una grande campagna pubblicitaria al posto del fratello Can.

Nello specifico gli scatti fotografici che il contabile della Fikri Harika otterrà grazie all’Aydin, verranno scartati dalla nota compagnia aerea. Il sabotaggio architettato dai due malfattori quindi non andrà a buon fine, visto che Aylin non farà una bella figura dopo aver presentato l’intero lavoro di Can come se fosse il suo.

Sanem ripensa all’uomo che l’ha baciata, il trionfo del primogenito di Aziz

Ad avere la meglio sarà Can con il suo nuovo progetto intitolato Albatros, per aver presentato un’idea diversa da quella fornita da Sanem ad Emre. Intanto l’aspirante scrittrice non essendo ancora riuscita a capire chi potrebbe essere l’uomo che l’ha baciata durante la serata di gala in onore dell’azienda, lo chiamerà proprio con il nome scelto dal suo datore di lavoro per la sua nuova creazione.

Infine Aylin ed Emre saranno su tutte le furie per aver fallito, invece il figlio maggiore di Aziz dopo aver trionfato continuerà a fare delle indagini per scoprire chi è la talpa che si nasconde nella sua azienda tra i vecchi dipendenti. Ovviamente Can non sospetterà affatto che a controllare tutto ciò che accade nell'agenzia pubblicitaria di famiglia sia suo fratello, a cui è molto legato.