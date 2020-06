Cosa sta succedendo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Sono più di due mesi ormai che i protagonisti di Uomini e donne Over non si fanno vedere insieme sui social network, e questo sta facendo formulare ai loro fan la peggiore ipotesi possibile. Vicolo delle News, inoltre, fa notare che la dama ha tolto l'anello di fidanzamento che gli ha regalato il compagno in tv, e che lui non compare su Instagram dai primi di maggio.

Nuovi rumors su Ida e Riccardo di Uomini e Donne

Che tra Ida e Riccardo possa esserci un'ennesima crisi in corso, lo si vocifera da qualche settimana. Da quando i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno fatto perdere le loro tracce sui social network (come coppia), non accennano a placarsi le voci che li vorrebbero di nuovo vicini alla rottura.

Se Guarnieri sembra essere sparito nel nulla, è Ida Platano che regala qualche spunto di discussione ai curiosi con i contenuti che pubblica su Instagram quotidianamente.

Più che per le tante sponsorizzazioni che fa a prodotti di bellezza o per la cura del corpo, la bresciana sta facendo discutere per un gesto che solo in pochi hanno notato. Vicolo delle News, infatti, informa i suoi lettori del fatto che la dama del dating show da qualche tempo si sta mostrando sui social network senza l'anello che le ha regalato il fidanzato per suggellare il loro sofferto ritorno di fiamma dello scorso inverno.

Probabilmente per non dare troppo nell'occhio e non essere costretta a dare spiegazioni, però, la parrucchiera sta scegliendo di riprendersi senza alcun gioiello addosso.

Guarnieri di Uomini e Donne sparito dai social

Se Ida non ha mai smesso di pubblicare storie su Instagram con sponsorizzazioni oppure con pensieri malinconici, Riccardo ha fatto perdere le sue tracce da tutti i social network.

Vicolo delle News data allo scorso 5 maggio l'ultima apparizione sul web di Guarnieri: pare che da quando ha lasciato Brescia per tornare nella sua città d'origine dopo il lockdown, il cavaliere di Uomini e Donne si sia preso una pausa dalla rete che continua ancora oggi.

Tra i due piccioncini, inoltre, non c'è più né uno scambio di "mi piace" né di dediche romantiche, cosa alla quale i fan erano stati abituati per tutto il periodo della quarantena che hanno trascorso a casa di lei.

I fan si prendono una pausa dalla coppia di Uomini e Donne

A notare il gelo che è calato tra i due protagonisti di Uomini e Donne Over, sono stati soprattutto i loro affezionati sostenitori.

Dopo aver raccontato per mesi il periodo felice che Ida e Riccardo hanno vissuto quest'inverno, da molte settimane le loro fanpage si ritrovano con nessuna notizia su questa storia d'amore.

Visto il silenzio che la coppia ha deciso di sposare sulle loro vicende private, un gruppo di fan ha scelto di prendersi una pausa.

La pagina Instagram "idaericcardo", ad esempio, poche ore fa ha pubblicato il seguente sfogo: "Ciao a tutti. Con altre fanpage abbiamo deciso di fare una pausa. In queste settimane non abbiamo avuto molto riscontri ed è giusto che siano loro a parlare quando e se vorranno. Sosterremo e vorremo bene a questa coppia in ogni caso".

Quello che chiedono la maggior parte dei follower, dunque, è che almeno uno tra Ida Platano e Guarnieri si esponga per fare chiarezza sulle voci di crisi e di rottura che stanno circolando da mesi sul loro conto.

L'ipotesi che ha fatto Vicolo delle News, invece, è quella che Ida e Riccardo potrebbero non dire nulla sul loro amore fino all'inizio della prossima edizione di Uomini e Donne, quella che potrebbe accoglierli nuovamente in studio come ospiti o come membri del cast per un'altra stagione da vivere da protagonisti assoluti.