Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati al centro del Gossip. I due ex protagonisti di Uomini e donne starebbero vivendo un nuovo momento di crisi. Gli indizi sulla presunta crisi sarebbero arrivati direttamente da Instagram: la bresciana da tempo non indossa anelli sui social. Secondo alcuni sarebbe un modo per non indossare l'anello regalato da Riccardo.

I telespettatori del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sono ormai abituati ai tira e molla tra Ida e Riccardo: l'ultima volta che i due avevano deciso di dare l'ennesima chance al loro amore, è stato proprio quando Guarnieri ha regalato un anello alla dama.

In quale rapporti sono Ida e Riccado?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno trascorso la quarantena insieme nella provincia di Brescia. Terminato il periodo di lockdown della coppia non si è più saputo nulla. La dama da tempo non posta più degli scatti insieme al suo compagno. D'altro canto anche Guarnieri ha scelto il silenzio sul suo profilo social. Un ulteriore indizio su un'ipotetica crisi dei due ex protagonisti di Uomini e Donne arriva dal profilo Instagram della bresciana.

Scendendo nel dettaglio, Ida Platano da tempo si mostra senza anelli. Secondo alcuni fan, il gesto di Ida sarebbe una sorta di depistaggio per evitare che qualcuno noti l'assenza dell'anello regalato da Riccardo. Tali indizi, però, al momento sono solo rumors: né la dama né il cavaliere hanno confermato o smentito i pettegolezzi sulla loro attuale situazione sentimentale.

Già nei mesi scorsi la coppia era intervenuta su Instagram con un video in cui smentiva le voci di una crisi; questa volta, invece, i due hanno preferito non pronunciarsi per ora. Con ogni probabilità Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno presenti nella nuova stagione di Uomini e Donne, tuttavia non è ancora chiaro se i due siano single oppure ancora come fidanzati.

Ida Platano: messaggio malinconico sui social

Solamente qualche settimana fa, Ida Platano aveva pubblicato delle stories malinconiche sul suo profilo Instagram. La dama di Uomini e Donne, infatti, aveva utilizzato una citazione per descrivere il suo stato d'animo, in cui si parlava di regalare del tempo alle persone.

"La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo", la bresciana aveva sottolineato che per fare felice una persona non servono cose materiali. Inoltre, si era detta convinta che il tempo perso non torna mai indietro. Al contrario il tempo dedicato rimane per sempre e non importa se si tratta di un'ora o di una vita. Anche in quell'occasione le parole di Ida Platano erano risuonate come un campanello d'allarme per i fan della coppia.