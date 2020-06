Da quando Uomini e donne è andato in vacanza, non passa giorno senza che trapeli qualche notizia su una delle "coppie" più discusse tra quelle nata nella stagione appena conclusasi. Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, infatti, sono costantemente al centro del Gossip per la conoscenza che stanno portando avanti anche lontano dalle telecamere. Il ragazzo, in particolare, sui social network è preso di mira con commenti ironici sull'età avanzata della dama che sta frequentando da qualche mese.

Nicola deriso sul web dopo Uomini e Donne

La possibilità che possa nascere un amore tra il 26enne Nicola Vivarelli e la 70enne Gemma Galgani, continua a far storcere il naso a moltissimi spettatori di Uomini e Donne.

Anche ora che il programma è in pausa fino a settembre, a Sirius non sono risparmiate critiche e attacchi soprattutto sui social network.

Sotto all'ultima foto che il ragazzo ha pubblicato in rete, ad esempio, si possono leggere una lunga serie di commenti negativi e di scherno, la maggior parte dei quali sono riferiti alla differenza d'età che c'è tra i due protagonisti del Trono Over.

"Buongiorno nipotino, nonna Gemma come sta?", "La vecchia dove l'hai lasciata?", "Come va con nonna?", "Sei pagato da Mediaset oppure la corteggi per avere popolarità?", "Che non si fa per stare in tv, mi fai pena", "Ce l'hai fatta furbetto".

Questi sono solo alcune delle domande ironiche che gli utenti del web si sono posti dopo aver visto l'ultimo post dell'ufficiale di Marina.

Futuro a Uomini e Donne per Sirius dopo l'estate

Scorrendo tra i commenti che sono stati scritti sotto l'ultima foto di Nicola, uno piuttosto forte colpisce l'attenzione di molti. "Sei bello, aripijate. Devi cercare carne fresca, non la babbiona", ha digitato qualcuno qualche ora fa sui social network.

Insomma, sono davvero in pochi a credere che tra Sirius e Gemma possa davvero iniziare una sincera storia d'amore. È sopratutto l'interesse che Vivarelli dice di provare nei confronti di una signora che ha 44 anni più di lui a lasciare perplessi la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne.

La Galgani, infatti, non sarebbe nuova ad invaghirsi di una persona che la corteggia con dolcezza e la riempie di attenzioni, anche se c'è da precisare che da quando fa parte del Trono Over non era mai uscita con un ragazzo così tanto più giovane di lei.

Il passato da modello di Nicola prima di Uomini e Donne

Nell'attesa di sapere come si evolveranno le cose tra Nicola e Gemma (che stando agli ultimi rumors non dovrebbero partecipare a Temptation Island), in questi giorni i siti di gossip si sono occupati di alcune foto del ragazzo di qualche anno fa.

Sono trapelate, infatti, delle immagini piuttosto provocanti per le quali Vivarelli ha posato a 20 anni per tentare la carriera da fotomodello.

Vedendo gli scatti in questione (la maggior parte dei quali mostrano il giovane con indosso soltanto la biancheria intima), i più scettici sulla conoscenza con la Galgani non hanno potuto far altro che aumentare i loro dubbi sulla sincerità delle sue intenzioni.

Sono davvero in pochi, infatti, a credere che Sirius stia corteggiando la dama del Trono Over perché spinto da un forte interesse e non per avere un tornaconto di visibilità e fama. Il diretto interessato ha sempre smentito la teoria secondo la quale starebbe prendendo in giro Gemma, e lei sembra avergli creduto ciecamente almeno fino ad oggi.

Chissà se questa frequentazione durerà tutta l'estate e se a settembre i due saranno ancora protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne con le loro romantiche esterne e le discussioni con Tina Cipollari.