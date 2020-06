made in sud, show presentato da Stefano De Martino e Fatima Trotta, prevede l'esibizione di comici che hanno acquistato notorietà nel corso degli anni. Per la prima volta da quando è nato il programma, Gino Fastidio risulta fuori dal cast, a un anno dalla lite avuta dietro le quinte con Elisabetta Gregoraci (ex conduttrice del programma). In molti si sono chiesti se l'assenza del cantante sia collegata a quanto avvenuto lo scorso anno e la produzione del programma ha dato la sua versione dei fatti, smentendo l'ipotesi.

Le parole della produzione in merito alla vicenda

La prima puntata di Made in Sud, andata in onda il 16 giugno su Rai 2, ha visto una grande approvazione da parte dei telespettatori.

Nonostante le conferme dei volti già noti e l'inserimento di nuovi personaggi, l'assenza di Gino Fastidio non è passata inosservata.

La redazione di Fanpage ha quindi contattato la produzione di Made in Sud per chiedere chiarimenti in merito alla vicenda. Secondo gli operatori il comico non è presente nel cast di quest'anno perché non avrebbe preparato dei nuovi personaggi da inserire nella nuova edizione del programma. La produzione inoltre ha ritenuto opportuno sottolineare che non c'è nessun collegamento tra l'assenza di Gino Fastidio a Made in Sud e la lite avvenuta in passato con la soubrette Elisabetta Gregoraci (la quale potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip).

Dalle parole degli operatori, quindi, sembra che Gino Fastidio faccia ancora parte della famiglia di Made in Sud, anche se quest'anno ne è stato chiamato fuori.

La lite avvenuta in passato con Gregoraci

Il comico non si è espresso sui social network in merito alla sua assenza e il pensiero di qualcuno inizialmente era stato rivolto alla lite avuta circa un anno fa con la ex conduttrice di Made in Sud, Elisabetta Gregoraci.

La soubrette affermò che dietro le quinte era stata aggredita dal comico-cantante Gino Fastidio, senza alcun motivo apparente. Pare infatti che durante una puntata il comico non era riuscito a presentare il suo numero perché la soubrette si era dilungata troppo nel suo blocco. Da questo episodio sarebbe scaturita la reazione smisurata del cantante dietro le quinte e l'aggressione nei confronti della conduttrice.

Gregoraci ha provato a giustificare il gesto affermando che "Gino Fastidio non stava bene" in quel momento.

In seguito a quanto accaduto, il comico si era scusato con la conduttrice in diretta, la quale gli chiese di provare a "volersi più bene". Il gesto era stato condannato da tutti i presenti e la produzione aveva inizialmente pensato di allontanare il cantante dal progetto.