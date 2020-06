Uomini e donne è in vacanza fino a settembre, ma alcuni suoi protagonisti continuano a monopolizzare i siti di Gossip. Nicola Vivarelli, per esempio, è costantemente sotto una lente d'ingrandimento per il rapporto che sta costruendo con Gemma Galgani. Dal passato del giovane, però, spuntano delle foto in biancheria intima che lasciano pensare che già a 20 anni volesse entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Nuova polemica su Nicola dopo Uomini e Donne

Sirius e Gemma Galgani continuano a frequentarsi anche ora che Uomini e Donne è in pausa per l'estate, ma c'è ancora chi mette fortemente in dubbio la sincerità del ragazzo.

Sul web, infatti, in queste ore hanno cominciato a circolare delle foto risalenti al 2014 in cui l'ufficiale di Marina posa in biancheria intima per un'agenzia di moda.

Il fatto che Nicola già a 20 anni avesse provato a sfondare nel mondo dello spettacolo, a qualcuno sembra una conferma al sospetto che la dama del Trono Over sia solo un tramite per fargli raggiungere il suo obiettivo.

Che Vivarelli stia prendendo in giro la torinese, infatti, lo sostengono in tanti sin da quando è apparso per la prima volta davanti alle telecamere del dating-show: i 44 anni di differenza che ci sono tra i due protagonisti di questa storia, sembrano un ostacolo insormontabile alla maggior parte dei telespettatori.

Sebbene il giovane si sia esposto più volte per ribadire l'interesse che nutre nei confronti della 70enne, sono davvero in pochi a credergli, soprattutto a fronte delle immagini un po' provocanti di qualche anno fa che stanno facendo il giro della rete.

Deianira contro Sirius di Uomini e Donne

Un'altra critica che è stata mossa nei confronti di Nicola in questi giorni, è quella riguardante il suo presunto comportamento sui social network.

Secondo quello che ha raccontato Deianira Marzano in alcune recenti Instagram Stories, il corteggiatore di Gemma starebbe facendo di tutto pur di aumentare la sua popolarità sul web.

"Stamattina ci siamo alzate con la figura di m... di Vivarelli. Tante mie fan mi hanno scritto che lui ha iniziato a seguirle, ma quando si sono svegliate oggi tutti i follow erano stati rimossi", ha fatto sapere l'influencer tramite il suo account.

Non si è ben capito se la napoletana intendesse stuzzicare la Galgani circa gli apprezzamenti di Sirius nei confronti di altre donne oppure se voleva portare all'attenzione dei più il mezzuccio escogitato dal ragazzo per far crescere i followers su IG.

Fatto sta che Deianira ha anche fatto un accenno alle tante cose che stanno emergendo sul passato del protagonista di Uomini e Donne: "Vuole pararsi il fondoschiena, sta incominciando ad eliminare il suo passato".

Gemma e Nicola vicini anche dopo Uomini e Donne

Mentre sul web non si contano più le polemiche che stanno nascendo sul suo conto, Nicola si concentra esclusivamente sulla donna che sta conoscendo da qualche mese: Gemma Galgani.

Anche ora che le telecamere di Canale 5 sono spente su di loro, i protagonisti del Trono Over escono insieme e fanno progetti per il futuro.

Il ragazzo, in particolare, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto importanti su quello che vorrebbe fare con la dama quest'estate: "Ho tante idee e spero di poterle concretizzare. Per adesso non c'è nessuna vacanza prenotata, ma mi piacerebbe visitare con lei la nostra bella Italia".

La torinese, invece, per ora si limita a rilasciare interviste al magazine ufficiale del dating-show, al quale ha anche raccontato del primo bacio a stampo che lei e Vivarelli si sono scambiati in taxi con indosso la mascherina prima di salutarsi per qualche giorno.