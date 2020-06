Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La soap nata da un'idea di Bea Schmidt, non smette di fare breccia nei cuori dei milioni di telespettatori. Attualmente viene trasmessa da Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 19:35.

Le anticipazioni degli episodi dal 22 al 26 giugno rivelano che Franzi non sarà disposta a perdonare Tim. Inoltre, la presenza di Nadja creerà ulteriori problemi al loro rapporto. Annabelle, decisa a rovinare la vita di Christoph, chiamerà suo zio per chiedergli aiuto.

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 22 al 26 giugno: Linda si prende cura di Andrè

Negli episodi di Tempesta d'amore fino al 26 giugno Paul cercherà di comportarsi con Annabelle in modo professionale, ma la donna inizierà a mostrare degli atteggiamenti provocanti. Non si arrenderà davanti ai rifiuti di Paul e approfondirà il contatto con lui sfruttando la sua finta preoccupazione per la lesione alla spalla.

Nel frattempo, Andrè e Linda saranno costretti a rimandare il loro viaggio perché il colpo alla costola subito dallo chef si rivelerà più grave del previsto. Nonostante la delusione, la ragazza coglierà l'occasione per coccolare il suo fidanzato.

Spoiler Tempesta d'amore fino al 26 giugno: Dirk decide di incontrare Linda

Franzi si renderà conto di non poter nascondere i suoi sentimenti per Tim, ma d'altra parte non sarà disposta a concedergli il suo perdono. Tim cercherà di calmare le acque portandole in regalo una mela zuccherata, però la sua azione non verrà premiata.

Molto particolare sarà l'atteggiamento di Nadja: si mostrerà fin troppo disponibile del consolare Franzi.

Nel frattempo, Annabelle porterà avanti il suo piano meschino: vuole assolutamente devastare la vita di Christoph! Contatterà lo zio Dirk per chiedergli aiuto e quest'ultimo si mostrerà subito disposto a correre in suo soccorso.

Inoltre, durante la sua visita a Furstenhof, incontrerà l'ex moglie Linda.

Intanto, Hildegard porterà a casa un antico violino di famiglia. Sarà molto entusiasta dell'oggetto trovato, ma poco dopo si accorgerà della scomparsa del suo archetto: punterà subito il dito contro Alfons, ma in realtà la colpevole è Jessica.

Le parole di Tim conquistano il cuore di Franzi

Tim, nonostante i continui rifiuti da parte di Franzi continuerà a lottare per riconquistare il suo cuore. Deciderà di chiedere aiuto a Bela per scrivere una dolce poesia d'amore. Purtroppo, le cose non andranno come previsto e l'uomo, sconfortato e abbandonato si getterà tra le braccia di Nadja. I due vivranno un intenso momento di passione.

Proprio in quel momento, però, Franzi deciderà di recuperare la poesia gettata nel cestino e di leggerla. Quelle parole la toccheranno tanto profondamente da accendere una piccola scintilla dentro di lei.

Nel frattempo, Henry rifletterà sull'idea di celebrare il matrimonio in Chiesa, ma Jessica sarà restia perché temerà l'opinione degli altri.