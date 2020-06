Si susseguono di ora in ora le novità su una delle ultime coppie che si sono formate a Uomini e donne. Dopo che Giovanna Abate ha confermato a suo modo che le cose con Sammy Hassan non vanno benissimo, ci hanno pensato i curiosi ad alimentare i Gossip sul ragazzo e quello che sta facendo lontano dalla fidanzata. Ieri, infatti, l'ex corteggiatore è stato sorpreso in compagnia di alcuni amici a Forte dei Marmi: il dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, però, è che nel gruppo del romano ci fosse anche l'ex fidanzata di Davide Basolo.

Sammy si diverte senza Giovanna: crisi nera per la coppia di Uomini e Donne

Sono passate circa 24 ore da quando Giovanna Abate ha commentato su Instagram le insistenti voci che stanno circolando sulla sua storia d'amore con Sammy Hassan.

Se la romana si è esposta chiedendo ai fan di avere pazienza e portare rispetto per il momento delicato, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha preferito rimanere in silenzio, perlomeno sui social network.

Come documentano alcune foto che stanno facendo il giro della rete, il 27 giugno il ragazzo si è goduto una giornata al mare con l'amico Rodolfo Salemi: i due, dopo essere stati qualche ora a Viareggio, si sono spostati a Forte dei Marmi per un aperitivo in compagnia.

Sono proprio le persone delle quali si è circondato ieri il protagonista del trono classico ad aver scatenato il gossip.

La ex di Basolo festeggia con Sammy di Uomini e Donne

Tra gli amici che hanno brindato ai 36 anni appena compiuti da Hassan (il giorno del compleanno, che era il 26 giugno), c'era anche una ragazza che i siti di gossip hanno immediatamente riconosciuto.

Nelle Instagram Stories che hanno registrato Rodolfo e gli altri che erano presenti alla festa per Sammy, si vede chiaramente anche Elena Bonacini, una bella mora che nei mesi scorsi è stata al centro delle chiacchiere per il debutto in tv di un suo ex fidanzato.

La giovane che ieri era con il compagno di Giovanna, infatti, ha fatto coppia con Davide Basolo, meglio conosciuto con il nickname di "Alchimista".

Mentre il corteggiatore mascherato provava a conquistare Giovanna Abate su Canale 5, infatti, la sua ex usava i social network per rivelare la sua identità e confermare al pubblico del dating show chi si nascondeva sotto la maschera di Salvador Dalì che lui indossava in trasmissione.

Tra gli amici di Sammy, dunque, ieri è spuntata anche l'ex fidanzata del "rivale" Davide, quello con lui ha litigato per settimane davanti alle telecamere per convincere la tronista romana ad essere scelto.

Giovanna e Sammy lontanissimi dopo Uomini e Donne

Nei video e nelle foto fatti ieri a Forte dei Marmi, però, non è immortalato nessun gesto particolarmente affettuoso tra Sammy ed Elena: con molta probabilità i due erano insieme per amicizie in comune, però è singolare la scelta di Hassan di festeggiare il suo compleanno con l'ex fidanzata di "Alchimista".

Mentre il romano si divertiva tra balli in spiaggia e selfie con gli amici, Giovanna era a Roma in compagnia dei suoi familiari. Prima di dedicarsi a una cena tra parenti, però, Abate ha aggiornato i fan sulla sua chiacchierata situazione sentimentale.

"Vi leggo, non sto facendo finta di niente. Ho bisogno di tempo", ha fatto sapere l'ex tronista di Uomini e Donne tramite il suo profilo Instagram nella giornata di ieri.

Nell'attesa che siano i diretti interessati a spiegare cosa è successo tra loro negli ultimi giorni, sono state le teorie che si rincorrono sul web a riguardo: c'è chi sostiene che la coppia sia in crisi dopo una brutta discussione, chi invece dice che sia già tutto finito a meno di un mese dalla scelta.