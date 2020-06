Che ci sia davvero una prima crisi in corso tra due protagonisti dell'ultima stagione di U&D? Sono giorni che sui social network si rincorrono i Gossip sullo strano atteggiamento che hanno Sammy Hassan e Giovanna Abate da quando il programma è finito. Neppure nel giorno del compleanno del ragazzo, infatti, la romana si è palesata al suo fianco. I fan della neo coppia temono che siano già nati i primi problemi a nemmeno un mese dalla scelta.

Giovanna e Sammy ancora lontani dopo U&D

Come mai Sammy ha trascorso il giorno del suo compleanno con gli amici e non con la neo fidanzata Giovanna? È questa la domanda che si stanno facendo i curiosi dopo aver visto le Instagram stories che entrambi i protagonisti di U&D hanno pubblicato ieri, venerdì 26 giugno.

Se Hassan ha festeggiato con un paio di persone fidate in un locale, la Abate si è mostrata nella sua casa di Roma dopo un faticoso allenamento: pare, dunque, che l'ex tronista non abbia raggiunto il compagno per brindare ad un giorno così importante per lui.

La strana scelta dei piccioncini di vedersi poco dopo il fidanzamento davanti alle telecamere, sta facendo discutere da giorni: Deianira Marzano, in particolare, si è fatta portavoce dei dubbi che alcuni fan stanno avendo sulla coppia da qualche tempo a questa parte.

"Io posso capire che vi siete visti fino a ieri e Giovanna ti ha fatto gli auguri da vicino, ma chi vi segue dalla televisione si aspettava un gesto carino, degli auguri da parte di lei.

Ma nulla, tutto tace", ha fatto sapere l'influencer ieri sera sul suo profilo Instagram.

Compleanno da 'single' per Sammy di U&D

Il pensiero che Deianira ha espresso su Instagram, è condiviso dalla maggior parte delle persone che hanno seguito il percorso di Giovanna a Uomini e donne e si sono affezionate al suo rapporto con Sammy.

Appare piuttosto strano, infatti, che Giovanna Abate non abbia pubblicato neppure stories per augurare buon compleanno al fidanzato che, come è possibile vedere sui social network, non era con lei ieri sera.

I dubbi su una possibile prima crisi in corso tra i due ex del Trono Classico, dunque, crescono di ora in ora, soprattutto perché nessuno dei diretti interessati si sta esponendo per smentire oppure per confermare quanto si vocifera da giorni sul loro conto.

Pochi incontri tra Sammy e Giovanna dopo U&D

I rumors sul gelo che sarebbe calato negli ultimi giorni tra Sammy e Giovanna, non si placano soprattutto dopo aver visto cosa è accaduto il giorno del compleanno di lui.

Sebbene l'informato Amedeo Venza li avesse rassicurati dicendo che se quando lei è stata a Milano si sono visti poco perché lui doveva badare al figlio (che la Abate ovviamente non ha ancora conosciuto perché la loro storia d'amore è all'inizio), i fan della coppia nata a U&D non riescono a capire come mai sono così pochi gli incontri che ci sono stati tra i due dopo la fine del programma.

Il magazine ufficiale del datingshow nelle scorse ore ha pubblicato le foto esclusive di una giornata romantica che Hassan e la fidanzata hanno trascorso a Roma tra baci e complicità, ma quello che è successo nei giorni successivi non tranquillizza affatto i loro sostenitori (ad esempio, lei si è recata a Milano ma è stata con l'amica Cecilia Zagarrigo e non con il compagno che vive lì).

Sul web, infatti, si rincorrono le voci sia su una possibile crisi in corso tra i piccioncini che su una rottura precoce che potrebbe essere avvenuta a neppure un mese dalla scelta davanti alle telecamere.

Per il momento, però, né Sammy né Giovanna si sono esposti sui social per chiarire il loro rapporto e spiegare ai curiosi fan perché stanno così poco tempo insieme da quando si sono fidanzati.