La relazione tra Andrea Iannone e Cristina Buccino sembra proseguire a gonfie vele. Il pilota della MotoGp e l’attrice sono stati avvistati nella stesso hotel dove ha alloggio la Fiorentina, prima di affrontare la partita contro l’Inter. Da tempo si era ipotizzato una presunta relazione tra l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e l’attrice calabrese. Addirittura si era parlato di una presunta convivenza tra i due, durante il periodo di lockdown.

L’indiscrezione su Iannone e la nuova fiamma

Andrea Iannone in più interviste ha sostenuto di voler rimanere lontano dai riflettori. Nella giornata di oggi però, è arrivata un’indiscrezione su una delle coppie dell’estate.

Come riporta Giornalettismo, il 30enne si sarebbe concesso una giornata di relax insieme alla sua dolce metà. I due avrebbero trascorso una notte all’hotel Me di Milano.

Sembrava andare tutto per il meglio, se non che l’hotel scelto da Andrea Iannone e Cristina Buccino era lo stesso in cui ha alloggiato la Fiorentina prima di giocare contro l’Inter. Come riferito dal portale di Gossip sembra che il pilota della MotoGp quando nella hall dell’albergo ha visto i dirigenti della squadra di Firenze sarebbe andato via in fretta e furia. Successivamente anche l’attrice e modella calabrese avrebbe abbandonato l’hotel. A quanto pare sul volto dei due sarebbe regnato l’imbarazzo.

Dopo settimane di silenzio, il gossip è tornato ad occuparsi di una delle coppie dell’estate.

Andrea Iannone e Cristina Buccino sarebbero molto affiati, ma avrebbero scelto di vivere una relazione lontana dai riflettori. A questo punto non è escluso che la coppia decida finalmente di uscire allo scoperto.

Il commento di Karina Cascella

In attesa di capire se il pilota abruzzese e l’attrice calabrese decidano o meno di ufficializzare la loro liaison, Karina Cascella ha fornito la sua opinione.

Attraverso le storie di Instagram l’opinionista Mediaset ha dichiarato che la presunta coppia ha catturato l’attenzione più di altre.

Cascella non ha capito perché la coppia continui a nascondersi: “Dal lockdown si sente in giro che stanno insieme. Anche se fosse alla gente che gliene frega?” Insomma, secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne non avrebbe alcun senso continuare a eludere i pettegolezzi di gossip.

In realtà va detto che nelle scorse settimane, Cristina Buccino aveva smentito il flirt con lo sportivo di Vasto. L’attrice aveva confidato che spesso le vengono attribuiti dei flirt con persone che neanche conosce. Inoltre, la giovane aveva dichiarato che in passato era stata male per tutti i gossip sul suo conto ma oggi non sembra essere più interessata.