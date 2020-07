Le vicende della soap opera DayDreamer - le ali del sogno saranno movimentate sino alla fine. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) dovrà fare parecchia attenzione a Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). Quest’ultimo disposto a fare qualsiasi cosa per avere la formula del profumo prodotto dall’aspirante scrittrice stringerà un accordo con la malvagia Aylin (Sevcan Yasar), che coglierà l’occasione al volo per continuare a perseguire il suo obiettivo di far fallire la Fikri Harika.

In particolare l’amante di Emre cercherà di convincere l’imprenditore italo-francese a cederle il 20% delle azioni dell'agenzia appena acquistate, dopo avergli promesso di aiutarlo a far innamorare Sanem di lui.

L’impresa si rivelerà più difficile del previsto, dato che la sorella di Leyla farà di tutto per non far avere la sua fragranza all’uomo quando lo stesso richiederà il suo premio per aver salvato la compagnia dei Divit.

DayDreamer, trame turche: Enzo salva la Fikri Harika

Nelle puntate della serie tv in programma la Fikri Harika rischierà la bancarotta a causa di Emre, che ha corrotto diversi clienti. A salvare le sorti dell' agenzia pubblicitaria sarà Enzo Fabbri, che grazie a Sanem acquisterà il 20% delle azioni: quest’ultima però in cambio dovrà far avere il suo profumo all’imprenditore italo-francese. A questo punto il proprietario dell’azienda di cosmesi farà presente al fotografo che restituirà la sua parte soltanto quando l’accordo tra lui e la sorella di Leyla sarà concluso.

Lo straniero darà l’impressione di aver fatto un passo indietro nell’istante in cui Aylin si dirà disposta ad aiutarlo a conquistare Sanem, ma in cambio dovrà dargli le azioni della Fikri Harika.

Dopo la festa di compleanno dell’aspirante scrittrice, che non andrà nel migliore dei modi, Fabbri metterà piede a ogni riunione della compagnia dei Divit e anche ad una gita organizzata da Can.

Quest’ultimo vorrebbe che i propri dipendenti trovino lo slogan adatto per un’importante agenzia in cerca di nuovi collaboratori.

Fabbri segue i consigli di Aylin, Sanem non vuole svelare la sua fragranza

Enzo non farà fatica ad accorgersi dell’indifferenza di Sanem nei suoi confronti. L’imprenditore italo-francese avendo capito di non avere nessuna possibilità per fare breccia nel cuore della giovane seguirà il consiglio di Aylin, che gli chiederà di far firmare un contratto a Sanem per costringerla svelare una volta per tutte la ricetta del suo profumo.

L’amante di Emre inoltre preciserà ad Enzo che Sanem potrà rivolgergli delle attenzioni soltanto quando Can perderà la Fikri Harika.

Successivamente Sanem, sapendo che farebbe un grande torto a Can dando la sua fragranza a Fabbri, (che peraltro è stessa che aveva quando si era baciata col fotografo per errore al buio) farà di tutto per non cedere.